Задержанный в Алматы кыргызский депутат родился в Казахстане — СМИ

По данным Министерства внутренних дел Казахстана, кыргызский депутат Дамирбек Асылбек уулу родился в Жамбылской области. Политика несколько дней назад задержали в Алматы по подозрению в контрабанде, а позже МИД Казахстана заявил, что он также имеет казахское гражданство.

Директор Департамента государственного языка и информации МВД Казахстана Алмас Садубаев сообщил 23 февраля изданию «Казинформ», что Асылбек уулу имеет гражданство Казахстана и не подавал заявления о выходе из него.

«По достижению совершеннолетия он был документирован удостоверением личности и паспортом гражданина Республики Казахстан на основании свидетельства о рождении», — цитирует Садубаева «Казинформ».

По словам Садубаева, депутат повторно получил паспорт гражданина Казахстана в 2010 году после истечения срока старого документа. Он добавил, что по факту гражданства депутата проводится служебная проверка.

Ранее Министерство иностранных дел Казахстана отправило ноту своих кыргызским коллегам, в которой подтвердило наличие казахского гражданства у Асылбека уулу.

Депутата кыргызского парламента от фракции «Кыргызстан» Дамирбека Асылбека уулу задержали в ночь на 16 февраля — генпрокуратура Казахстана подозревает его в контрабанде.

Он и еще два кыргызстанца оказались в числе 35 задержанных, которых арестовали силовые ведомства Казахстана в ходе спецоперации.

По данным генпрокуратуры Казахстана, задержанные ввозили контрабанду напрямую из Китая, а также через Кыргызстан с помощью «теневых схем» в Казахстан.

Спикер кыргызского парламента Дастан Джумабеков 21 февраля попросил власти Казахстана организовать встречу с задержанным, несмотря на предыдущие заявления о том, что депутаты не будут вмешиваться в дело о задержании своего коллеги.

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