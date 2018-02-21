Спикер ЖК попросил Казахстан о встрече с задержанным кыргызским депутатом

Спикер Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков попросил председателя парламента Казахстана Нурлана Нигматулина организовать встречу с задержанным кыргызским депутатом Дамирбеком Асылбеком уулу. Ранее парламент Кыргызстана заявил, что не будет вмешиваться в это дело.

Пресс-служба парламента сообщила 21 февраля, что Джумабеков отправил письмо председателю казахского Мажилиса Нигматулину с просьбой «оказать содействие» в расследовании дела задержанного депутата и организовать с ним встречу.

«Асылбек уулу Дамирбек является одним из активных депутатов парламента, который акцентирует свое внимание на решении социально-экономических проблем. Также Асылбек уулу Дамирбек прославился своими спортивными достижениями, выступая от имени Кыргызстана и Казахстана в соревнованиях по борьбе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Парламент заявил 19 февраля, что не будет вмешиваться в дело о задержании Дамирбека Асылбека уулу.

В ночь с 15 на 16 февраля спецслужбы Казахстана провели масштабную спецоперацию в нескольких областях страны и задержали 35 человек. В числе задержанных были трое кыргызстанцев — одним из них оказался 37-летний депутат кыргызского парламента Дамирбек Асылбек уулу от фракции «Кыргызстан».

Генпрокуратура Казахстана подозревает Асылбека уулу в контрабанде. По версии следствия, задержанные ввозили в Казахстан контрабанду напрямую из Китая, а также через Кыргызстан с помощью «теневых схем».

Лидер фракции «Кыргызстан» Алмазбек Баатырбеков заявил, что Асылбек уулу отправился в Алматы, чтобы принять участие в подготовке спортсменов к соревнованиям по борьбе. Баатырбеков надеется, что его коллегу задержали «случайно». Сейчас Асылбек уулу водворен в следственный изолятор на два месяца.

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