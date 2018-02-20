Кыргызский МИД поможет задержанному в Казахстане депутату

Министерство иностранных дел (МИД) окажет юридическую помощь депутату Дамирбеку Асылбеку уулу и трем кыргызстанцам, задержанным в Казахстане по подозрению в контрабанде.

Директор департамента информации при МИД Кыргызстана Муратбек Азымбакиев сказал журналисту Kloop.kg, что задержанные кыргызстанцы получат юридическую помощь через сотрудников консульства Кыргызстана в Алматы.

«Оказание юридической помощи кыргызстанцам за рубежом входит в обязанности консульских и дипломатических учреждений. Сотрудники консульских служб оказывают правовую помощь, вне зависимости от статуса граждан и положения, в котором они оказались», — сказал Азымбакиев.

Депутата от фракции «Кыргызстан» Дамирбека Асылбека уулу, а также трех кыргызстанцев, задержали во время спецоперации в ночь на 16 февраля и водворили в следственный изолятор на два месяца.

19 февраля представитель генпрокуратуры Казахстана Оксана Лоскутова сообщила, что в ходе спецоперации по борьбе с контрабандой силовые ведомства страны задержали 35 человек, в том числе трех граждан Кыргызстана.

По словам Лоскутовой, подозреваемые ввозили контрабанду в Казахстан напрямую из Китая, а также через Кыргызстан с помощью «теневых схем».

Глава пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраим Нуракун уулу заявил изданию «Азаттык», что спикер Дастан Джумабеков и остальные члены парламента не будут вмешиваться в расследование дела о задержании депутата.

Лидер фракции «Кыргызстан» Алмазбек Баатырбеков прокомментировал задержание Асылбека уулу — по его словам, депутат отправился в Алматы, чтобы принять участие в подготовке спортсменов к соревнованиям по борьбе. Депутаты фракции назвали задержание их коллеги «неожиданным».

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