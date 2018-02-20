Аким получил выговор из-за отсутствия на работе во время конфликта на границе

Премьер-министр Сапар Исаков объявил «строгий выговор» акиму Лейлекского района Баткенской области Баймурату Бекмуратову — чиновника не было на рабочем месте, когда случился конфликт на кыргызско-таджикской границе.

Выговор Бекмуратову объявили еще 14 февраля — аким района отсутствовал на рабочем месте, когда на кыргызско-таджикской границе произошел конфликт из-за самовольно построенного моста.

«Выговор объявилили в связи с тем, что был конфликт на границе, а акима в этот момент не было на месте», — сказала пресс-секретарь премьер-министра Урмат Кабылова.

Ранее 8 февраля таджикские пограничники в одностороннем порядке закрыли два контрольно-пропускных пункта и выставили военных на границе.

Причиной конфликта стало то, что кыргызстанцы построили мост для школьников на спорном участке границы.

Спустя день КПП открыли и власти Кыргызстана и Таджикистана договорились о строительстве нового моста через канала Гулякандоз. Раньше местным жителям приходилось переходить канал через контейнер, который служил в качестве моста.

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