Кыргызстан и Таджикистан построят мост на спорном участке границы

Власти Кыргызстана и Таджикистана договорились об установке нового моста через канал Гулякандоз. Раньше местные жители переходили канал через контейнер, который использовали в качестве моста.

Пресс-секретарь администрации Баткенской области Чолпон Бердикулова сказала журналисту Kloop.kg, что кыргызская сторона уже начала работы по установке моста на спорном участке границы с Таджикистаном.

По словам Бердикуловой, власти двух стран согласовали строительство моста — он заменит контейнер, который установили жители села Сада Баткенской области.

8 февраля кыргызские пограничники сообщили, таджикская сторона временно закрыла 2 пункта пропуска после из-за того, что жители Сада самовольно установили контейнер для того, чтобы дети безопаснее переходили канал с водой.

«Жители Сада Лейлекского района построили мост для школьников, которые ежедневно вынуждены проходить большие расстояния в обход, чтобы добраться до школы», — сообщили в погранслужбе.

Также таджикские пограничники закрыли другой мост — в местности Сай Баткенской области и выставили там своих военнослужащих.

После переговоров между кыргызскими и таджикскими пограничниками, госпогранслужба Кыргызстана сообщила, что таджикские военнослужащие открыли мост для проезда и покинули местность.

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