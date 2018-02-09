Власти Бишкека спилят 2,5 тысячи деревьев в 2018 году

Мэр Бишкека Албек Ибраимов заявил, что в этом году городские власти планируют спилить две с половиной тысячи деревьев. При этом мэрия высадит в городе более восьми тысяч саженцев.

Градоначальник отметил, что в 2017 году в Бишкеке спилили почти три тысячи деревьев. «В планах на 2018-й значится снос двух с половиной тысяч деревьев», — приводит слова Ибраимова 24.kg

Ибраимов добавил, что власти планируют высадить в Бишкеке 8,2 тысяч новых деревьев — в 2017 году, по словам Ибраимова, в городе посадили 10 тысяч растений.

«Я говорю о крупномерных полноценных деревьях лиственных пород», — сказал мэр.

Бишкекчане неоднократно подвергали мэрию и Ибраимова критике из-за вырубки деревьев.

В мае 2017 года мэрия планировала вырубить более тысячи деревьев на улице Токтоналиева для расширения трассы. Однако после протеста граждан количество вырубаемых деревьев сократили.

Активисты в сентябре 2017 года провели эксперимент с тепловизором, сравнив температуру дорог и зданий летом при наличии и отсутствии деревьев — при температуре воздуха +26 градусов, здания и дороги нагреваются до 45 градусов, в то время как температура в тени 20 градусов.

Экологи и жители Бишкека также жаловались, что корни деревьев асфальтируют и покрывают брусчаткой. Риск, что эти деревья засохнут и упадут, намного выше, в лучшем случае корневая система в поисках влаги деформирует окружающий ее асфальт.

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