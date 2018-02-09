Минздрав предложил брать деньги за транспортировку больных на скорой помощи

В Минздраве считают, что ввод оплаты за транспортировку больных поможет оптимизировать расходы, с которыми сталкиваются водители скорой помощи. При этом, от оплаты планируют освободить пациентов на гемодиализе, детей младше пяти и пожилых старше 75 лет.

Глава Фонда по обязательному медстрахованию Марат Калиев в интервью журналисту Kloop.kg сообщил, что иногда водители скорой не выезжают на вызов о ДТП или на другие просьбы, чтобы не расходовать бензин.

«Проблема заключается в том, что деньги тратятся неэффективно. Кареты скорой помощи очень часто выезжают на вызовы, которые могли бы рассмотреть в местной поликлинике или участковый врач», — объяснил Калиев.

Калиев добавил, что предложение Минздрава находится на обсуждении, поэтому введение оплаты на перевозку пациентов на скорой в Бишкеке и по стране в ближайшее время не планируется.

О стоимости транспортировки тоже неизвестно — по словам Калиева, для этого необходимо провести анализ, на который потребуется год.

Директор центра экстренной медицины города Бишкек Искендер Шаяхметов в разговоре с журналистом Kloop.kg сообщил, что предложение Минздрава касается только плановых транспортировок: из больницы в больницу, из больницы на обследование или из дома в больницу.

«Допустим, пациент лежит в железнодорожной больнице. Он не хочет проходить стационарное лечение там и просит перевести его в Институт кардиологии. В таких случаях следовало бы брать оплату», — объяснил Шаяхметов.

По его словам, скорая помощь не будет брать денег с больных гемодиализом, детей младше пяти лет, пожилых старше 75 лет, а также других граждан, чья бесплатная транспортировка гарантирована законом.