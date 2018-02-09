ГКНБ задержал завотделом комитета по международным делам Жогорку Кенеша

Сотрудники Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) задержали заведующего отдела комитета по международным делам и обороне Жогорку Кенеша Арсена Закирова. Чиновника подозревают в присвоении 2 млн сомов из бюджета.

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Пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов подтвердил задержание Закирова журналисту Kloop.kg.

«Да, его задержали. Он был задержан один», — сказал Сулайманов.

Издание 24.kg, ссылаясь на пресс-службу ГКНБ, сообщило, что против Закирова возбудили уголовное дело по статьям «Присвоение или растрата вверенного имущества» и «Подделка и использование поддельных документов».

Руководитель пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраим Нуракун уулу отказался комментировать детали задержания Закирова, сославшись на то, что ведется следствие.

Издание «Азаттык», ссылаясь на собственные данные, сообщило, что осенью 2017 года Закиров подделал документы о перечислении 30 тысяч долларов на счет секретариата совета Межпарламентской ассамблеи СНГ для премии имени Чынгыза Айтматова. Однако после запроса управделами парламента, секретариат ассемблеи отверг получение средств.

Закиров водворен в изолятор временного содержания ГКНБ.