Рабочие бишкекского «Зеленстроя» во время вырубки деревьев на Душанбинской улице Бишкека в июне 2017 года. Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg

ГКНБ задержали чиновника Жогорку Кенеша

Сотрудники госкомитета нацбезопасности задержали заведующего отделом комитета по международным делам Жогорку Кенеша Арсена Закирова — его подозревают в присвоении 2 млн сомов из бюджета.

По информации «Азаттыка», Закиров подделал документы о перечислении 2 млн сомов на счет секретариата совета Межпарламентской ассамблеи СНГ для премии имени Чынгыза Айтматова.

Против Закирова возбудили дело по статьям «Присвоение или растрата вверенного имущества» и «Подделка и использование поддельных документов» и водворили в следственный изолятор ГКНБ

Патрульные не будут стоять на дорогах после запуска «Умного города»

Премьер-министр Сапар Исаков на заседании коллегии мэрии Бишкека заявил, что патрульные милиционеры после запуска «Умного города» не будут стоять на обочинах дорог для проверки водителей.

По словам Исакова, милиционеры будут только патрулировать Бишкек на машинах, в которые вмонтируют камеры. Дата начала установки камер на дорогах по проекту «Умный город» остается неизвестной.

Власти Бишкека спилят 2,5 тысяч деревьев в 2018 году

Мэр Бишкека Албек Ибраимов сообщил, что в 2018 году городские власти спилят 2,5 тысяч деревьев, но высадят более восьми тысяч саженцев.

В 2017 году, по словам Ибраимова, мэрия спилила почти три тысячи деревьев и посадила десять тысяч растений. Массовая вырубка деревьев вызывала неоднократные недовольства как местных жителей, так и эко-активистов.

В сентябре 2017 года активисты провели эксперимент с тепловизором, сравнив температуру дорог и зданий летом при наличии и отсутствии деревьев. Они выяснили, что при температуре воздуха +26 градусов, здания и дороги нагреваются до 45 градусов, а температура в тени составляет 20 градусов.