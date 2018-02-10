Фото: Как прошла церемония открытия зимних Олимпийских игр в Южной Корее

Северная и Южная Кореи прошли под общим флагом, россияне — под олимпийским, а атлет из Тонга вновь появился на параде полуобнаженным. В Пхенчхане прошла церемония открытия зимних Олимпийских игр.

В Южной Корее зажгли олимпийский огонь, официально стартовали XXIII зимние Олимпийские игры.



После небольшой красочной церемонии, в которой приняли участие танцоры, персонажи корейской мифологии и, главным образом, дети, начался традиционный парад стран.

Первой, как и полагается родоначальнице Игр, с флагом прошла сборная Греции. А следом за ней еще более 90 стран-участниц, в том числе и Кыргызстан.

Нести во время церемонии флаг республики поручили лыжнику Тариэлю Жаркынбаеву. Представители кыргызской делегации облачились в парадную форму цветов национального флага и традиционные ак калпаки.

Но самым заметным представителем парада стран стал знаменосец сборной Тонга. Пита Тауфатофуа решил, как и в Рио, пройтись на церемонии открытия в традиционной тонгайской юбке, при том, что температура на стадионе была не выше -5 градусов по Цельсию.

Тауфатофуа выступал на Олимпиаде в Рио в соревнованиях по тхэквондо, а в Корею приехал уже в качестве лыжника.

Сборную России во время парада представили как команду Олимпийских атлетов из России.

Из-за запрета МОК, российский триколор на Олимпиаде не появится, так же, как и государственный гимн.

Парад стран завершила объединенная делегация Северной и Южной Корей. Сборные прошли со общим знаменем с изображением Корейского полуострова.

С официальным визитом в Южную Корею прибыла младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон. Это историческое событие. В последний раз член семьи лидера КНДР посещал Южную Корею в середине прошлого столетия.

Во время церемонии открытия организаторы сделали упор на молодое поколение.

Олимпийский огонь в Пхенчхане зажгла 22-летняя фигуристка Ким Ен А — одна из самых титулованных корейских спортсменок.

Церемонию открытия завершил грандиозный салют.

XXIII зимние Олимпийские игры пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля.

Кыргызстан на Олимпиаде представят два спортсмена — Евгений Тимофеев и Тариэль Жаркынбаев.

Расписание соревнований можно посмотреть здесь. Первые медали Игр в Пхенчхане будут разыграны уже 10 февраля.