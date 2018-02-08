Кто представит Кыргызстан на зимних Олимпийских играх в Корее?

Кыргызстан на зимних Олимпийских играх представят два спортсмена — лыжники Тариэль Жаркынбаев и Евгений Тимофеев. Церемония открытия Игр пройдет 9 февраля.

Командные соревнования на Олимпийских играх в Южной Корее уже начались. К индивидуальным стартам спортсмены усиленно готовятся, подспудно пытаясь освоиться на олимпийских объектах Пхенчхана.

Церемония открытия Олимпиады начнется в 17:00 по бишкекскому времени. Первые медали на Играх будут разыграны 10 февраля.

Расписание стартов можно посмотреть здесь.

Кто представит Кыргызстан?

Первые старты для кыргызстанцев пройдут 13 февраля. Первым поборется за медали в спринте лыжник Тариэль Жаркынбаев.

В прошлом году 21-летний Тариэль Жаркынбаев представлял Кыргызстан на Универсиаде-2017 в Алматы. Тогда в классическом спринте лыжник финишировал на 62-м месте.

Жаркынбаев — чемпион Кыргызстана и призер кубка Азии в лыжных гонках, многократный чемпион Кыргызстана по биатлону. Также Тариэль принимал участие в кубке Международного союза биатлонистов (IBU) в Австрии.

На Олимпийских играх Жаркынбаев участвует впервые, он получил право нести кыргызский флаг на церемонии открытия.

Лицензию на Игры Тариэль завоевал по итогам зачета пяти международных стартов. Кыргызстанец также пытался квалифицироваться на соревнования по биатлону, однако конкуренция в этом виде спорта оказалась слишком высокой.

На Игры Жаркынбаев отправился в сопровождении своего тренера Александра Левданского.

Евгений Тимофеев стартует на Олимпиаде 18 февраля в соревнованиях по слалом-гиганту, а 22-го проведет еще два заезда в обычном слаломе.

Евгений Тимофеев — многократный чемпион Кыргызстана. Занял четвертое место на международных соревнованиях в Южной Корее, а на зимних Азиатских играх в Саппоро стал восьмым.

Для Тимофеева это уже вторые Олимпийские игры в карьере. Четыре года назад кыргызстанец выступил на Олимпиаде в Сочи. Тогда в гигантском слаломе он занял 61-е место (из 109), а в обычном — 41-е (из 115).

На Играх в Сочи Тимофеев оказался не по итогам квалификации. В последний момент тогда еще 19-летний спортсмен заменил горнолыжника Дмитрия Трелевского.

Единственный атлет из Кыргызстана, которому удалось получить лицензию в Сочи, травмировался и Международный олимпийский комитет разрешил его заменить.

В Корею Тимофеев получил путевку по итогам международных соревнований в Италии.

Сопровождать спортсмена в Пхенчхане будет тренер Игорь Борисов.

Слалом — скоростной спуск с горы на лыжах по трассе (450-500 м), с расставленными на всей ее протяженности воротами. Спортсменам необходимо проехать через все ворота шириной 3,5 — 4 метра. При этом, с крутого спуска лыжники развивают скорость в среднем до 40 км/ч.

Гигантский слалом от обычного отличается протяженностью трассы (от 800 метров до 2 километров), шириной ворот (до 8 м) и средней скоростью, которую развивают спортсмены на такой трассе. Она достигает 65 км/ч.

Расписание стартов кыргызских спортсменов (по бишкекскому времени):

Тариэль Жаркынбаев

13 февраля, лыжные гонки (спринт)

15:05 — квалификация

17:25 — четвертьфиналы

18:05 — полуфиналы

18:34 — финал

Евгений Тимофеев

18 февраля, гигантский слалом

7:15 — первый заезд

10:45 — второй заезд

22 февраля, слалом

7:15 — первый заезд

10:45 — второй заезд