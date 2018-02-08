Жээнбеков обвинил силовиков в коррупции

Президент Сооронбай Жээнбеков на своем первом заседании Совета безопасности обвинил силовые органы и генпрокуратуру в «неэффективной» борьбе с коррупцией.

Он заявил, что госорганы проводят «необоснованные проверки», а прокуратура не только не контролирует этот процесс, но и сама устраивает «бесчисленные» проверки.

Жээнбеков остался недоволен и судами — по его словам, они «намеренно» затягивают процессы, и граждане долго не могут добиться справедливости.

Президент сказал, что коррупция мешает силовикам бороться с преступностью. По его мнению, правоохранительные органы «тесно вовлечены в темные схемы».

Прослушка брата экс-депутата

Бывший глава ДПС Талантбек Исаев сообщил, что обнаружил прослушивающее устройство под столом в кафе, где он встречался с депутатом Каныбеком Иманалиевым.

По словам Исаева, «за ним следят уже давно» из-за его брата Канатбека Исаева — осужденного депутата парламента.

Инцидент произошел в кафе «Обама» — управляющая заведением Айгерим Абакирова настаивает на том, что ее сотрудники не участвовали в организации прослушки.

Имущество депутата, которому стыдно

Депутат парламента Камчыбек Жолдошбаев заявил неделю назад, что ему стыдно перед другими коллегами, которые пользуются маршрутными такси и «идут пешком в Жогорку Кенеш».

Изучив открытые источники, рассказываем, чем владеет депутат.

Согласно налоговой декларации Жолдошбаева, его годовой доход составляет почти 785 тысяч сомов (около 65 тысяч сомов в месяц). При этом он владеет как минимум пятью предприятиями, которые отдал в доверительное управление.

В декларации депутат указал, что его «близкий родственник» владеет четырьмя автомобилями, три из которых представительского класса. Общая минимальная стоимость машин — $42 тысячи. На своей основной работе, согласно декларации, этот родственник заработал чуть менее $2,5 тысяч за 2016 год.

В налоговой декларации Жолдошбаева указана только одна небольшая квартира. Но его дочери зарегистрированы в других квартирах. Они обе управляют компаниями отца, а одна из них — депутат Бишкекского горкенеша.