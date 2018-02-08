Депутат парламента Камчыбек Жолдошбаев заявил неделю назад, что ему стыдно перед другими народными избранниками, которые приезжают на работу на маршрутных такси и «идут пешком в Жогорку Кенеш». Жолдошбаев предложил обсудить этот вопрос на заседании, но без журналистов.

«Честно говоря, мне стыдно перед женщинами-депутатами и нашими ребятами, которые выходят из маршруток и пешком идут на работу. […]», — сказал он в парламенте.

Заявление депутата вызвало возмущение пользователей социальных сетей, а депутатка от СДПК Аида Касымалиева осудила высказывание коллеги.

«Мы не стыдимся, что ездим в маршрутных такси. Напротив, гордимся. […] Пусть [Жолдошбаев] не стыдится. Нас не унижает, что мы ездим на общественном транспорте, на работе нашей это никоим образом не сказывается», — сказала она в интервью порталу Super.kg.

Кто такой Камчыбек Жолдошбаев и какими активами он располагает — рассказываем на основе открытых данных.

Народный избранник

Из биографии Жолдошбаева на сайте Жогорку Кенеша известно, что он родился 6 июня 1956 года в Нарынской области, в селе Кызыл-Туу Ат-Башинского района. Работал на заводе, преподавателем в физкультурном институте, руководил спортивными клубами, а в 2005 году стал депутатом Жогорку Кенеша третьего созыва.

С 2015 года Камчыбек Жолдошбаев вновь стал депутатом Жогорку Кенеша от фракции «Онугуу-Прогресс» и стал членом Комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik

Жодошбаев известен некоторыми скандальными инициативами и поступками: в 2011 году на него завели уголовное дело за групповую драку по статье «Хулиганство»; в 2014 году независимый журналист Семетей Талас Уулу сообщил, что депутат напал на него; а в 2016 году Жолдошбаев на заседании своей фракции предложил легализовать многоженство.

Зачем пешком, если есть «Лексус»

В налоговой декларации за 2016 год, размещенной на сайте Государственной кадровой службы, указывается, что годовой доход Жолдошбаева от основной работы составил почти 785 тысяч сомов (около 65 тысяч сомов в месяц).

Жолдошбаев как минимум является учредителем и собственником пяти предприятий: три ОсОО и два АООТ он передал в доверительное управление — вероятно, после получения депутатского мандата. Согласно Гражданскому кодексу Кыргызстана, передача имущества в доверительное управление не означает передачу права собственности на него.

Кроме своих доходов и активов, депутат указал еще и активы «близкого родственника». Кто бы это ни был, он или она владеет мини-автопарком из четырех автомобилей: «Тойота Лексус» LS 430 и RX300, «БМВ» X5 и «Субару Форестер». За исключением «Субару», все эти автомобили — представительского класса.

Ориентировочная стоимость машин этих марок на рынке Кыргызстана:

• «Лексус» LS четвертого поколения — от $11 тысяч за ранние модели и до $30 тысяч за более поздние;

• «Лексус» RX третьего поколения — от $20 до $50 тысяч;

• «БМВ» X5 — от $7 до $65 тысяч за кроссовер 2016 года;

• «Субару Форестер» — от $4 до $15 тысяч.

По самым скромным подсчетам, общая стоимость этих автомобилей составляет 42 тысячи долларов. При этом задекларированный доход владельца этих машин за 2016 год составил 171 тысяча сомов по месту основной работы — чуть менее 2500 долларов США.

Дочери как управленцы семейного бизнеса

Одна из депутатов Бишкекского горкенеша — Жолдошбаева Наргиз Камчыбековна от фракции «Онугуу-Прогресс». Совпадение фамилии, отчества и фракции дает основания полагать, что она дочь Камчыбека Жолдошбаева.

Камчыбек Жолдошбаев — учредитель ОсОО «Беш-Сары» — это два больших торговых дома на территории Ошского рынка. Руководитель компании — Наргиз Жолдошбаева.

Гулиза Жолдошбаева — предположительно, вторая дочь депутата — руководит микрокредитной компанией «Profit Credit Company». Кроме Гулизы Камчыбековны, ее учредителями являются Камчыбек и Наргиз Жолдошбаевы. «Profit Credit Company» зарегистрирована по тому же адресу, где располагается торговый дом «Беш-Сары».

Кроме ОсОО «Беш-Сары», Жолдошбаев — учредитель и ОсОО «Беш-Сары К», которое зарегистрировано в его родной Нарынской области. Согласно документам, эта компания занимается добычей каменного угля, а руководит ею Наргиз Жолдошбаева.

Одна квартира хорошо, а три — лучше

В налоговой декларации Жолдошбаева из недвижимого имущества указана только одна квартира площадью 39,81 кв. м.

Дом в Бишкеке, в одной из квартир которого зарегистрирована Гулиза Жолдошбаева

По информации из базы данных налогоплательщиков Государственной налоговой службы, Камчыбек, Гулиза и Наргиз Жолдошбаевы зарегистрированы по трем разным адресам.

Сам депутат — в 12 микрорайоне, а его дочери — на улицах Исанова и Байтик-Баатыра.

Стоимость квартир в доме, где зарегистрирована Гулиза Жолдошбаева, варьируется на рынке недвижимости от 70 тысяч до 280 тысяч долларов США. Таким образом, семья депутата владеет как минимум тремя квартирами.