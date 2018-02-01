Депутат парламента Камчыбек Жолдошбаев сказал, что ему стыдно перед другими парламентариями, которые приезжают на работу на маршрутных такси и «идут пешком в Жогорку Кенеш». Жолдошбаев предложил обсудить этот вопрос на заседании, но без журналистов.

Жолдошбаев заявил на заседании парламента, что «опускает шапку пониже», когда проезжает мимо своих коллег, которые выходят из маршрутных такси и идут до здания парламента пешком.

«Честно говоря, мне стыдно перед женщинами-депутатами и нашими ребятами, которые выходят из маршруток и пешком идут на работу. […] Машины, от которых мы отказались, были отданы другим, на них ездят другие, и деньги все равно уходят», — сказал Жолдошбаев в парламенте.

Депутат предложил обсудить на заседании вопрос о возврате служебных автомобилей парламентариям, но без участия журналистов.

Редакции Kloop.kg не удалось связаться самим Жолдошбаевым на момент публикации материала. Его помощник сказал, что депутат на заседании и пока не может поговорить насчет своего заявления.

Глава пресс-службы парламента Ибрагим Нуракун уулу сообщил на своей странице в фейсбуке, что в общественном транспорте ездят только женщины депутаты — Карамат Орозова, Евгения Строкова, Аида Касымалиева и Альфия Самигулина.

Кайсыл депутаттар коомдук транспортто жүрүшөт? Жогорку Кеңеште иштегениме эки жыл болуп калды. Ушул учурда бир катар де… Publicerat av Ibraim Nurakun Uulu den 31 januari 2018

После парламентских выборов 2015 года депутаты отказались от служебных автомобилей и нескольких помощников. Таким образом авторы поправок хотели сократить траты на парламент из госбюджета.

Однако уже в октябре 2017 года спикер парламента от фракции «Кыргызстан» Дастан Джумабеков заявил, что готов рассмотреть вопрос о возврате служебные автомобилей депутатам.

«Ранее парламент сам внес изменения в регламент, которые касались количества консультантов и помощников, а также служебных автомобилей. Но есть некоторые просьбы и требования. Все в руках депутатов, если они внесут соответствующие поправки в закон, и большинство депутатов их поддержит», — заявил Джумабеков.

Тогда к спикеру обращалась депутат СДПК Ирина Карамушкина. Она заявила, что работа парламентария требует «мобильности», поэтому депутатам необходимы служебные автомобили.