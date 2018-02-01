Парламент назвал подготовку правительства к отопительному сезону «неудовлетворительной»

Депутаты на заседании 1 февраля оценили работу и действия правительства при подготовке к отопительному сезону «неудовлетворительными». Парламентарии поручили правительству определить ущерб от аварии на ТЭЦ, а также оценить работу руководства.

Пресс-служба Жогорку Кенеша сообщила, что депутаты 1 февраля признали работу правительства во время подготовки к отопительному сезону в Бишкеке «неудовлетворительной».

В своем постановлении к правительству депутаты поручили установить размер ущерба от аварии на бишкекской ТЭЦ, установить её причины, а также оценить работу руководителей, ответственных за обеспечение горожан теплом.

31 января премьер-министр Сапар Исаков отчитался перед парламентом из-за аварии на ТЭЦ, вызвавшей перебои с теплоснабжением и низкую температуру в квартирах бишкекчан.

По словам Исакова, причиной аварии стал неисправный насос. Премьер-министр добавил, что их всех чиновников, только глава «Нацэнергохолдинга» Айбек Калиев подал заявление об увольнении, но ему отказали в уходе с должности.

Также депутаты обсудили модернизацию ТЭЦ, на которую ушло 386 млн долларов.

По словам Калиева, модернизация прошла без нарушений, а авария произошла на старом оборудовании.

Депутаты создали комиссию, которая займется изучением причин аварии на ТЭЦ Бишкека, а также проверит, как именно потратили деньги на модернизацию.

Некоторые депутаты призвали премьер-министра и других чиновников подать в отставку.

Исаков заявил, что виновных определит межведомственная комиссия, в состав которой войдут депутаты парламента, представители госорганов, специалисты в области энергетики и независимые эксперты.

Также премьер-министр заявил, что «полностью берет на себя ответственность» за аварию на ТЭЦ, а виновные понесут наказание.

Авария на ТЭЦ Бишкека произошла 26 января — инцидент привел к снижению температуры в многоквартирных домах Бишкека и вызвал недовольство среди горожан.

Поломка совпала с пришедшими в Бишкек холодами, во время которых температура воздуха составляла от -10 до -25 градусов по Цельсию.

Теплоснабжение в домах бишкекчан почти полностью восстановили на пятый день после аварии.

Исаков в своем обращении 29 января попросил прощения у горожан за ситуацию с аварией на ТЭЦ и пообещал, что «все виновные, независимо от занимаемых должностей, понесут наказание».

Генеральная прокуратура также возбудила дело по статье «Халатность» Уголовного кодекса.

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