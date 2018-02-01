Ушел в отставку шеф узбекских спецслужб Рустам Иноятов. Почему и что это значит?

Могущественный председатель Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана Рустам Иноятов покинул свой пост и стал советником президента Шавката Мирзиёева — он возглавлял спецслужбы на протяжении 23 лет. Почему и как ушел Иноятов?

Официально об отставке Иноятова пресс-служба президента Узбекистана сообщила 31 января, хотя некоторые издания — «Озодлик», «Спутник» и «Фергана» — написали об этом за день до сообщения.

По информации радио «Озодлик», он обратился с прошением об отставке еще 25 января. 73-летнего генерал-полковника Рустама Иноятова сменил бывший генпрокурор Узбекистана Ихтиёр Абдуллаев.

Позже стало известно, что Иноятова назначили советником президента Шавката Мирзиёева. В день официальной отставки главы спецслужб Мирзиёев раскритиковал работу СНБ и заявил, что служба нуждается в «реструктуризации».

Иноятов занимал пост председателя СНБ Узбекистана в течение 23 лет. Он пришел на эту должность в 1995 году. После смерти первого президента страны Ислама Каримова в 2016 году, Иноятова рассматривали в качестве вероятного кандидата на должность главы государства, потому что он более 20 лет входил в ближайшее окружение Каримова.

Иноятов «ушел сам»

Эксперт по Центральной Азии Игорь Панкратенко считает, что Иноятов сам решил, что ему пора уходить с должности, и «никто ему указом не был».

«[…] Рассказы о том, что человека, обладающего политическими, силовыми и финансовыми возможностями, которых нет ни у кого в Узбекистане, можно запросто отправить в отставку — могут вызвать лишь улыбку», — сказал Панкратенко в интервью изданию CA-News.

Эксперт добавил, что за последние 20 лет в СНБ Узбекистана накопилось «слишком много проблем», и именно из-за этого вся служба нуждается «в чистке». Панкратенко считает, что Иноятов готовился к уходу еще год назад.

«В полном объеме задачи реформирования СНБ будут решать уже другие люди. Его состояние здоровья — сахарный диабет и проблемы с почками — оставляют ему все меньше сил», — сказал он.

Эксперт резюмировал, что даже свой уход Иноятов использовал для укрепления «положительного имиджа» реформ в Узбекистане за рубежом. По мнению Панкратенко, отставка главы СНБ не повлияет на силу организации, а новое руководство будет действовать более «ювелирно», обращаясь за советом к советнику Иноятову.

«По договоренности Иноятова и Мирзиёева, Служба национальной безопасности продолжит плотное разведывательное, контрразведывательное, а если потребуется — и силовое сопровождение реформ», — сказал Панкратенко.

Иноятов отправлен «на почетную пенсию»

Главный редактор издания «Фергана», которое освещает проблемы Центральной Азии, Даниил Кислов в интервью журналисту Kloop.kg назвал отставку Иноятова «уничтожением».

«Государственный советник президента — это почетная пенсия и отставка. Иноятов больше никто, он уничтожен. Мирзиёеву потребовался год, чтобы убрать Иноятова с политической арены и это ему удалось. На его место пришел человек, лояльный Мирзиёеву. Он будет реформировать структуру, по крайней мере, на это надеются в Узбекистане», — сказал Кислов.

Похожее мнение выразил еще один эксперт, изучающий политическую ситуацию в странах Центральной Азии — Андрей Грозин.

«Я думаю, что Рустам Иноятов перейдет на статус почетного пенсионера — советника президента. С одной стороны, эта должность — статусная, с другой — она не требует от Иноятова тратить огромное количество физических, умственных сил и ресурсов, в сравнении с должностью главы СНБ», — сказал Грозин.

Споры между Мирзиёевым и Иноятовым

Журналист Би-би-си Абдужалил Абдурасулов пишет в своём материале, что под управлением Иноятова Служба национальной безопасности превратилась в «центральную структуру репрессивной системы» в Узбекистане.

«СНБ был как спрут, который имел своих агентов, людей почти в каждом учреждении. Путем вербовки или засылки своих людей они докладывали, вели слежку, стучали», — говорит в материале Би-би-си эксперт по Узбекистану и научный сотрудник Лондонской школы восточных и африканских исследований Алишер Ильхамов.

По информации обозревателя Би-би-си, Иноятов противился реформам, о которых Мирзиёев объявил после прихода во власть. В частности, решение Мирзиёева о введении свободного валютного обмена отняло у СНБ серьезный источник дохода.

Эксперты, опрошенные Би-би-си, утверждают, что из-за споров с СНБ, Мирзиёев пришел к выводу о необходимости реформ в службе — о чем он же и заявил в день отставки Иноятова.

Соавтор: Рустам Халимов