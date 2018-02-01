Фуршет для депутатов — народным избранникам накрыли стол во время визита на ТЭЦ Бишкека

Журналист НТС Мирбек Айтикеев опубликовал фото с выездного заседания депутатов на ТЭЦ Бишкека — на снимке запечатлен накрытый едой стол, который, по его словам, был приготовлен для парламентариев.

Депутаты парламента 30 января выехали на заседание в ТЭЦ Бишкека, чтобы изучить подробности аварии, произошедшей на станции 26 января.

Журналист НТС Мирбек Айтикеев сфотографировал в одном из помещений ТЭЦ накрытый стол, который, по его словам, был заготовлен для депутатов. Он считает, что организаторам фуршета «должно быть стыдно» за него.

«Уважаемое руководство [ТЭЦ], не стремитесь угодить, а постарайтесь обеспечить людей теплом», — написал Айтикеев под опубликованной фотографией.

ТЭЦтин короосу. Депутаттар келет деп ысык чай менен дасторкон камдашыптыр. Эмне дейбиз байкуштар үшүдү да. Урматтуу жетекчилер сыйлаганга эмес, элге жарык бергенге ашыксаңар… Publicerat av Мирбек Айтикеев den 30 januari 2018

Депутат СДПК Аида Касымалиева подтвердила журналисту Kloop.kg, что после выездного заседания комитета парламента накрыли фуршетный стол.

«Когда я увидела стол, я стала возмущаться: “Почему в такое время накрываете фуршет? Можно было бы обойтись. Когда мы от этого избавимся?”. Лучше было бы накрыть тех сотрудников ТЭЦ, которые четыре дня не спали и работали», — сказала Касымалиева.

Депутат отметила, она и другие женщины-депутаты не остались на фуршет и ушли. По её мнению, стол был накрыт именно для депутатов, но она не видела своих коллег на фуршете.

«На следующий день один из бывших начальников ТЭЦ спросил у меня, почему вчера я не осталась. Мол, “мы же вам стол накрыли”», — сказала Касымалиева в разговоре с журналистом Kloop.kg.

Кроме заседания комитета в ТЭЦ, парламентарии 31 декабря создали комиссию депутатов для расследования причин аварии на ТЭЦ и затраты $ 386 млн на модернизацию станции.

Авария на ТЭЦ произошла 26 января — вследствие чего температура в квартирах горожан упала и оставалась низкой в течение 5 дней.

Председатель Нацэнергохолдинга Айбек Калиев объяснил депутатам, что причиной аварии послужил неисправный насос. По его словам, работники ТЭЦ Бишкека пытались устранить поломку в течение 5-7 часов, но при попытке запуска дополнительных котлов произошла еще одна авария.

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