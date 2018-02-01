«Крутой ЕАЭС». Как евразийские амбиции Путина помогли кыргызским мигрантам и белорусским торговцам бананами

Российский Европейский союз

ЕАЭС управляется Евразийской экономической комиссией из невзрачного офисного комплекса в Москве. Комиссию возглавляет бывший премьер-министр Армении Тигран Саргсян, она планирует и дальше интегрировать экономики государств-членов союза — общий рынок лекарств в этом году, электричества — к 2019, финансовые рынки к 2025.

Союз подписал соглашение о свободной торговле с Вьетнамом и начал переговоры об аналогичных договорах с Египтом, Ираном, Индией и Сингапуром. Комиссия не готова дать мне интервью. Так что я беру кофе в «Старбаксе» у главного входа и смотрю, как служащие, одетые в бизнес-кэжуал, с чемоданами и рюкзаками, входят и выходят из штаб-квартиры в здании из стекла и кирпича. Все это выглядело бы точно так же, например, в Брюсселе.

Совпадение? Не думаю. Несмотря на нарочито «восточную» идеологическую ориентацию, ЕАЭС создан по форме Евросоюза и его ценностей интеграции. Многие руководители союза выработали вполне европейское мышление, поучившись в европейских университетах в девяностые, если верить Василию Кашину из Высшей школы экономики. «Они досконально знают европейскую бюрократию, — добавляет он. — Они не какие-то там ориенталисты».

И даже со всем политическим бурлением вокруг ценностей свободной торговли и судьбы ЕС в долгосрочной перспективе, его российский конкурент не предлагает ничего радикально другого.

Важно также помнить, что ЕАЭС родился из-за того, что Европа отвергла Россию — по крайней мере, в глазах Кремля. В первые годы своего президентства Путин пытался убедить ЕС позволить России интегрироваться на своих условиях, учитывая ее особый размер и влияние. Это была «по-настоящему искренняя» цель, говорит Александр Габуев, российский аналитик-международник из Московского Центра Карнеги.

Но к середине двухтысячных Путин решил, что усилия эти бесплодны, и Запад не собирается признавать в России равного. Вторжение президента Буша в Ирак укрепили его во мнении, что США собираются заполучить власть в мире. А увидев революции в соседних Украине и Грузии, в результате которых власть получили антироссийски настроенные президенты, он решил, что это западный заговор против России. В ответ он обрушился на оппозицию в своей стране и еще сильнее антагонизировал Европу.

Видео: Coda Studio

Кремль решил, что Россия должна стать «центром притяжения на пост-советском пространстве», — говорит Габуев, что позволит «говорить на равных» с ЕС и более широким «Западом». И это стало важнейшей политической идеей ЕАЭС.

Когда мы встретились с Габуевым, он был одет в кофту с капюшоном. Он бывший журналист, освещавший международную политику России, свободно говорит по-английски с американским акцентом. Он напомнил мне о статье, которую Путин написал в газете Известия в 2011, когда он был премьер-министром, в которой он предложил свое видение ЕАЭС как «наднационального союза, который мог бы стать одним из полюсов современного мира». Он бы стал мостом «между Европой и динамичным азиатско-тихоокеанским регионом».

Но и эти надежды на роль Евразийского союза пошли прахом, когда Путин увидел новые западные угрозы. К 2013 году он снова стал президентом, а Евросоюз начал подготовку к подписанию соглашений об ассоциации с Арменией и Украиной.

Кремль решил, что Россия должна стать «центром притяжения на пост-советском пространстве», — говорит Габуев, что позволит «говорить на равных» с ЕС и более широким «Западом».

Москва ответила продажей большого количества оружия врагу Армении, Азербайджану, и запустила слухи о том, что она может увеличить цену на газ для страны. Ереван намек понял: страна отказалась от ассоциации с Евросоюзом и заявила о готовности присоединиться к ЕАЭС.

Тогда же Путин стал акцентировать концепцию евразийской идентичности и цивилизации. В своей программной речи в 2013 году, всего через две недели после того, как Армения повернулась спиной к Европе, он сказал что ЕАЭС — это не просто взаимовыгодные договоренности, а «проект для сохранения идентичности народов в историческом евроазиатском пространстве». Но его попытки соблазнить Украину евразийством закончились катастрофой.

Когда президент Украины Виктор Янукович заявил, что он тоже отвернется от ЕС в пользу ЕАЭС, начались протесты на Майдане. Они привели к его бегству из Киева в 2014 году и приходу к власти нового правительства, настроенного против Москвы. Путин ответил аннексией Крыма и поддержкой войны в восточной Украине, разрушив отношения с Западом и любые надежды на то, что Украину можно будет затащить в Евразийский союз.

Для евразийцев географические границы «Евразии» размыты. Но они точно знают, что Украина — ее важнейшая часть. Они считают, что без Украины Евразийский союз и не евразийский вовсе.

«Мы кое-кого потеряли, — обронил белорусский президент Александр Лукашенко на официальном открытии союза в мае 2014 года. — Я имею в виду Украину». Путин выглядел раздраженным. А Габуев говорит, что он тогда слышал, как некий высокий кремлевский чиновник в частной беседе говорил, что запуск ЕАЭС был «преждевременным».

Иллюстрация: Александра Красутская

Путин все еще хорохорится, когда упоминает этот проект — совсем недавно это произошло на ежегодной пресс-конференции. «Это большое наше общее достижение, — рассказал он огромной журналистской аудитории и добавил — Критики всегда много, в том числе и по развитию Евразийского экономического союза, но цифры говорят о том, что решения были правильными, и мы двигаемся в нужном нам всем направлении». Но громкие заявления об идентичности и новых цивилизациях остались в прошлом.

Некоторые считают, что ЕАЭС стал не просто маской для империалистической экспансии, но и механизмом защиты. Главной причиной его запуска была попытка «предотвратить еще одну Украину», говорит «связанный с Кремлем инсайдер», которого цитирует доклад Institute for Security Studies о ЕАЭС. Цель — навязать членам союза ориентацию на Россию, даже если лидеры стран поменяются. Кошмар Путина — смерть или свержение Лукашенко в Беларуси и Нурсултана Назарбаева в Казахстане, говорится в докладе. Они оба авторитарные лидеры, управляющие слабыми институтами, и Путин хочет добиться того, чтобы у их преемников «не было выбора», кроме как остаться в душных объятиях Москвы.

ЕАЭС помогает Кремлю блокировать двусторонние отношения стран-членов союза, если он считает, что они угрожают его интересам. Например, Армения не может самостоятельно подписать соглашения о свободе торговле со своими соседями, Грузией и Ираном. Эти полномочия теперь есть у Cоюза. Членство в ЕАЭС «не позволяет нам развивать свою экономику и связи с другими странами», — говорит Эдмон Марукян, армянский парламентарий, который ведет кампанию за выход из организации.

Но российская свобода маневра тоже ограничена. Группа оперирует на основе консенсуса, у каждого государства есть право вето, условие, на которое Кремль согласился, потому что считал, что только так сможет заполучить Украину. Это означает, например, что у Армении есть право вето в российской торговой политике. «Для меня это безумие, — говорит Габуев, сразу добавляя: Окей, Армения — это не проблема, на них всегда можно надавить, и они вообще никогда не возражают».

С Беларусью, впрочем, другая история, потому что у них «твердые, национально-ориентированные люди в комиссии, они борются за интересы белорусской промышленности». Это, как он говорит, «совершенно точно ограничивает возможности России поступать по своему разумению».

Лукашенко и Назарбаев — авторитарные лидеры, управляющие слабыми институтами, и Путин хочет, чтобы у их преемников «не было выбора», кроме как остаться в душных объятиях Москвы.

На самом деле, государства-члены союза показали себя раздражающе независимыми от Москвы. Когда Запад наложил санкции на Россию в ответ на аннексию Крыма, Кремль пытался заставить членов ЕАЭС наложить ответные контрсанкции. Но остальные члены Союза отказались, заставив Россию в одиночку блокировать некоторые западные товары. Беларусь ответила креативно, импортируя западные продукты питания и реэкспортируя их без пошлины в Россию. Так в супермаркетах РФ появились белорусские бананы и морская рыба.

Даже структура Союза отражает большие уступки России требованиям других членов, в особенности Беларуси и Казахстана. Оба государства потребовали, чтобы это было только соглашение о свободе торговли, исключили любые политические компоненты, и так, собственно, родилось формальное название союза: Евразийский Экономический.

Но Кремль не теряет надежды превратить ЕАЭС в нечто большее. Предложение, которое всплывает регулярно, — ввести общую валюту, хотя Беларусь и Казахстан настаивают на том, что им нужны их собственные деньги.

Союзу меньше трех лет, и его сторонники все еще говорят, что о результатах судить слишком рано. «ЕС существует 60 лет, и только в прошлом году они отменили плату за роуминг», — говорит Юрий Кофнер.

Его работа — знак того, что у Кремля еще есть большие надежды на союз, даже если прямо сейчас их отложили. Кофнер — один из «интеллектуальных предпринимателей» Кремля, говорит Юваль Вебер, профессор Высшей Школы Экономики. Это люди, которых сравнительно дешево содержать и можно держать в резерве на случай, если они когда-нибудь пригодятся. Правительству может понадобиться другая «дугинообразная фигура» в будущем, говорит Вебер, которая, правда, будет «почище и более презентабельная для иностранцев».

Кофнер не может скрыть нетерпения, ему хочется, чтобы Евразийский союз развивался быстрей, был смелей. Он признает беспокойство других стран-членов, но говорит, что работать с Россией — в их долгосрочных интересах. Величина России, ее огромность, заставляет ее делать бóльшие шаги, чем у других стран», — сказал он мне. «Россияне хотят идти вперед, но они знают, что если они пойдут с нормальной для Россией скоростью, другие страны скажут: подождите, это опять империализм! И Россия не хочет, чтобы люди так думали, России это не надо. Она просто хочет нормально идти вперед».

Новое лицо евразийства Юрий Кофнер говорит, что он не одинок. В Минске он рассказал публике, что многие технократы ЕАЭС симпатизируют евразийству, как идее. В его евразийском движении есть и бизнесмены, и сотрудники благотворительных организаций, чиновники, и люди, работающие непосредственно на ЕАЭС.

«Среди нас есть люди, которые прячут погоны под пиджаками, — говорит Кофнер. — Это длительный процесс — воспитать и продвинуть идеологически патриотичных евразийцев, не отщепенцев, а людей, которые правда хотят, чтобы все это бы случилось.

Может быть, евразийство еще не круто, но жизнь в нем бьет ключом».