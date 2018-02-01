Спортивный арбитражный суд оправдал часть российских спортсменов и вернул им медали Игр в Сочи

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которых МОК пожизненно отстранил от Олимпийских игр. Им вернут медали сочинской Олимпиады и Россия вернется на первое место в итоговом зачете Игр-2014.

Суд в Лозанне счел доказательства, представленные Международным олимпийским комитетом, недостаточными для отстранения 28 спортсменов.

Однако смогут ли оправданные атлеты принять участие в Олимпиаде-2018 пока неизвестно — их дела будут повторно рассмотрены отдельной комиссией на соответствие списку требований МОК.

Всего в спортивный арбитражный суд было подано 42 жалобы. Еще 11 российским спортсменам суд смягчил наказание — пожизненное отстранение от Олимпийских игр заменили на недопуск к ближайшей Олимпиаде в Пхенчхане. Всем им также вернут медали, завоеванные в Сочи.

В МОК к решению CAS отнеслись отрицательно. Представители Олимпийского комитета заявили, что удовлетворение судом апелляции не делает спортсменов невиновными — это лишь значит для отстранения пока недостаточно доказательств.

В комитете также заявили, что решение об участии спортсменов из России остается прежним, они смогут принять участие в Играх только по специальному приглашению МОК.

На Олимпиаде по-прежнему запрещена государственная символика — флаг и гимн России, а на форме спортсменов будет надпись «Олимпийский атлет из России».

Пока приглашения от МОК получили 169 «чистых» спортсменов.

Причиной массового отстранения российских спортсменов от участия в Олимпиаде послужили выводы докладов Ричарда Макларена и расследование комиссии под руководством Дениса Освальда.

Эксперты МОК утверждают, что в России была создана целая система по сокрытию употребления допинга, в которой было замешано министерство спорта. В связи с этим МОК пожизненно отстранил главу ведомства Виталия Мутко, а также весь Национальный олимпийский комитет России от визита на Олимпийские игры.

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