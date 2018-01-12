Хакеры обвинили ВАДА в намеренном отстранении России от Олимпиады-2018

Группа хакеров Fancy Bears заявила, что получила доступ к переписке ВАДА с Международным олимпийским комитетом (МОК). Из неё следует, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) намеренно отстранило сборную Россию от Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане, которые пройдут в феврале.

По словам хакеров, независимая комиссия Ричарда Макларена, которая занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов, подконтрольна ВАДА. Канадский юрист отказался сотрудничать с МОК, потому что его целью была не борьба с допингом в спорте, а отстранение сборной России от зимней Олимпиады.

Fancy Bears обвинили ВАДА и Олимпийский комитет США в том, что они «объявили крестовый поход» против МОК с целью дискредитировать организацию.

Хакеры считают, что таким образом американцы и канадцы пытаются исключить европейцев из руководства Международного олимпийского комитета и добиться «политического господства» в организации.

«По словам директора по правовым вопросам МОК Говарда Ступпа, Ричарду Макларену был дан четкий политический наказ вытеснить российскую команду из числа участников Игр, а также дискредитировать МОК и все олимпийское движение, чтобы ВАДА получило возможность ловить рыбку в мутной воде», — говорится в сообщении.

В ответ на заявления Fancy Bears ВАДА назвало хакеров преступниками, а опубликованную ими информацию — «устаревшей».

Кто такие Fancy Bears?

Хакерская группировка Fancy Bears была создана в начале 2000-х годов и прославилась многочисленными взломами системы Всемирного антидопингового агентства.

Киберпреступников не раз обвиняли в связях с российскими властями, однако Кремль отрицает всякую причастность к многочисленным взломам хакеров.

После Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году Fancy Bears наделали много шума, слив в сеть документы, подтверждающие употребление допинга американскими спортсменками — теннисистками Винус и Сереной Уильямс, а также олимпийской чемпионкой гимнасткой Симоне Байлс.

Сразу после хакеры выложили еще 29 имен спортсменов, в крови которых ВАДА обнаружило запрещенные препараты. Среди них значилось и имя первой ракетки мира — Рафаэля Надаля.

Несмотря на многочисленные взломы систем ВАДА, никаких доказательств клеветы в отношении российских спортсменов хакеры не предоставили.

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