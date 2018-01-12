Гарантию на новые дороги увеличили с двух до пяти лет

Президент подписал поправки в закон, согласно которым стройкомпании должны давать гарантию на дороги сроком в пять лет, а на отремонтированные в три года. Сейчас компании проводят гарантийное обслуживание новых трасс в течение двух лет.

Глава государства Сооронбай Жээнбеков подписал поправки в закон 12 января.

Теперь строительные компании должны обслуживать построенную ими дорогу в течение пяти лет. Сейчас гарантийное обслуживание новой дороги составляет всего два года.

Также увеличивается гарантия на обслуживание реконструированной трассы с одного года до трех лет.

Инициаторы поправок считают, что новые требования увеличат ответственность компаний-подрядчиков.

«Настоящая законодательная инициатива мотивирует подрядчика выполнять свою работу максимально качественно, так как у него фиксированный бюджет на выполнение работ по объекту без ежегодных вливаний на исправление его ошибок, хищений и прочих недостатков», — сказано в справке-обосновании.

Поправки вступят в силу через 15 дней со дня официального опубликования.

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