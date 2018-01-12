Рыдать за деньги. Как работают плакальщицы на кыргызских похоронах

Среди траурных обрядов кыргызов до сих пор сохраняется традиция исполнять кошок — громко и нараспев оплакивать усопшего родственника. В ситуации, когда стресс от потери не дает подобрать нужных слов для кошока, семьи приглашают профессиональных плакальщиц — кошок айтчуулар.

Тишину и спокойствие ошского офиса Kloop.kg вдруг разрывают громкие рыдания. По лицу женщины средних лет с покрытыми волосами, которая сидит у окна перед объективом камеры, текут целые ручьи слез. Через миг она утирает слезы руками и преображается. «Ну вот», — говорит она и улыбается.

Насыят Шамшиева — профессиональная актриса и плакальщица. Она уже 27 лет работает на похоронах и свадьбах ошан — там, где обычные люди не могут найти нужных слов и эмоций, чтобы выразить свои горе или радость.

Традиция траурного плача берет свое начало из тенгрианства и сохраняется у кыргызов по сей день. Кошок исполняется в основном женщинами. Мужской траурный плач называется «жоктоо».

Насыят эже говорит, что «кошок» поют и по радостным событиям: например, проводы невесты или рождение ребенка. Правда, к новорожденным профессиональных кошокчу обычно не зовут.

«Кошок по случаю рождения ребенка больше похож на колыбельную. Его поют малышу, когда укладывают и качают в бешике (кыргызской национальной люльке). Обычно поют пожелания светлого будущего для новорожденного и желают стать великим человеком», — говорит она.