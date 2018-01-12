«Хуавэй» установит первые камеры на дорогах к концу января

Китайская компания «Хуавэй» установит первые камеры наблюдения на четырех перекрестках в городах Бишкек и Ош к концу января. Это будет тестовым запуском системы фото-и видеофиксации проекта «Умный город».

Глава Агентства по продвижению инвестиций Кыргызстана Эсенкул Момункулов сообщил изданию «Азаттык» о том, что первые тестовые результаты работы с «Хуавэй» будут показаны уже в конце января.

По его словам, компания установит тестовые видеокамеры в Бишкеке и Оше. Всего камерами оборудуют четыре перекрестка, однако он не уточнил, какие именно.

«Срок проекта составляет 1,5 года, но мы просим завершить его за год. И наши партнеры согласны на это. Это очень важный проект в сфере кыргызско-китайских отношений. Поэтому и правительство Китая поддерживает его», — сказал Момункулов «Азаттыку».

Он добавил, что после того, как «Хуавэй» закончит установку камер на дорогах Кыргызстана, управление системой передадут госпредприятию «Инфоком».

Контракт с «Хуавэй»

Правительство Кыргызстана 11 января подписало контракт с «Хуавэй» на установку камер проекта «Умный город». Инвестиции в проект составят $60 млн. Деньги, потраченные на установку камер, будут выплачиваться компании за счет штрафов.

По словам премьер-министра Сапара Исакова, в Бишкеке и Оше компания установит 70 камер. Он добавил, что собранными штрафами будет распоряжаться исключительно кыргызская сторона.

Соглашение с китайской компанией заключили, несмотря на обвинения Финпола в том, что в 2015 году «Хуавэй» превысил стоимость строительства волоконно-оптических линий связи из китайского города Иркештам в Ош.

В связи с этим, Финпол арестовал все расчетные счета и имущество «Хуавэй». Руководству компании в Кыргызстане заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В Бишкеке камеры на дорогах обещают установить с 2011 года. Камеры должны были поставить в рамках проекта «Умный город». Однако с тех пор были поставлены только несколько камер на перекрестках пригорода столицы.

Правительство провело два тендера — первый конкурс прошел с нарушениями, а из-за второго тендера власти до сих пор судятся с выигравшей компанией «Стилсофт Бишкек». Проект оценивался в 60 млн долларов.

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