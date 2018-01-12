Ош: «Пьяный» патрульный милиционер врезался в забор. Милиция начала проверку

Дорожный активист Болот Ибрагимов опубликовал в инстаграме фотографии сотрудника ГУОБДД, который врезался в забор. По словам Ибрагимова, он был «пьяным в хлам». Милиция начала проверку.

Фотографии со спящим за рулем сотрудником ГУОБДД появились в инстаграме Ибрагимова 12 января. Он добавил, что инцидент, возможно, произошел в Араванском районе Ошской области.

В описании активист указал, что фотографии с места событий ему прислали очевидцы.

«За рулем был инспектор, пьяный в хлам. Его попытались разбудить, но он не проснулся», — написал Ибрагимов.

В ГУОБДД журналисту Kloop.kg не смогли подтвердить факт аварии, однако отметили, что ведут проверку по опубликованным фотографиям.

«Мы сейчас начали служебное расследование, и пока не можем сказать, где и когда это произошло. Как станут известны подробности данного события, мы об этом сообщим», — сказала пресс-секретарь ГУОБДД Атыра Бекмурзаева.

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