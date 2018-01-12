Мы запускаем «добрые письма» с советами, чем заняться на выходных. Эти письма не о политике и убийствах, а о том, как нескучно провести время — так, как его провели бы мы, сотрудники Kloop.kg.

«Добрые письма» — не сухая афиша или дайджест мероприятий. Это личные советы от наших редакторов: куда сходить, чем заняться, что послушать, почитать или приготовить.

Никакой политики и негатива, только дзен и котики.

Первое письмо мы публикуем на Kloop.kg, остальные будут приходить вам почте. Для этого нужно подписаться ниже:

