Мы запускаем «добрые письма» с советами, чем заняться на выходных. Эти письма не о политике и убийствах, а о том, как нескучно провести время — так, как его провели бы мы, сотрудники Kloop.kg.
«Добрые письма» — не сухая афиша или дайджест мероприятий. Это личные советы от наших редакторов: куда сходить, чем заняться, что послушать, почитать или приготовить.
Никакой политики и негатива, только дзен и котики.
Первое письмо мы публикуем на Kloop.kg, остальные будут приходить вам почте. Для этого нужно подписаться ниже:
Пример рассылки:
Привет!
Вам пишет Эльдияр, главный редактор Kloop.kg. Вот первая порция советов, чем можно заняться на этих выходных.
Куда сходить?
Отметить Старый новый год в барах:
• «Чемодан Зусмановича» обещает музыку от диджеев Huchifun и PizOne и другие «приятные пустячки». Сразу предупреждаю: помещение бара небольшое, на 20-30 человек (но именно этим заведение нам нравится). Начало в 21:00, вход свободный.
• В тот же день в 8 вечера в баре The Basement можно поиграть на своих любимых инструментах — сами или со своими друзьями. Если всем понравится, как вы играете, то получите пиво от заведения (по крайней мере, так обещают организаторы).
• «Модный мамонт» и DJ DM Newman устраивают вечеринку под ритмы фанка, хип-хопа, соула и босса. Время и дата те же: суббота, 8 вечера. Вход свободный и депозитов нет (зато есть строгий age-control).
Отдых без алкоголя:
Советую сходить на балет «Щелкунчик в 3D» — постановку показывают на выходных в последний раз. Мы сами наблюдали за подготовкой, и нам понравилось (впрочем, летающие гимнастки и арабские мотивы могут вызывать противоречия). Если не уверены, стоит ли идти — почитайте и посмотрите, как артисты готовились к премьере.
Если надоел Бишкек и вдруг хочется в какой-нибудь Нарын — езжайте в Нарынские шахты с ребятами из «Идем на пик». Изучать шахты в неизвестной местности звучит как начало триллера, но организаторы обещают веселье (а не Джейсона Вурхиза с мачете в кустах). Стоимость приключения: 950 сомов. Дата: 14 января. Контакты: 0776302435.
Уверен, что вы когда-нибудь хотели начать
бегать с понедельника играть на гитаре. Если да, то можете прийти на первое пробное занятие в студию Alla Bella. Дата и время: 14 января с 12:00 до 17:00.
Интересна история Бишкека? В субботу будет пешая прогулка по бульвару Эркиндик, во время которой вам расскажут об истории зданий и самого бульвара. Время: 12:00. Сбор возле железнодорожного вокзала Бишкек-2. Надо зарегистрироваться через WhatsApp: 0778750860.
Что смотреть?
Ololohaus в субботу будет показывать фильм «Дурак» Дмитрия Быкова — о противостоянии «маленького» добродушного человека с большой и чрезвычайно коррумпированной «системой». Начало в 16:00. Подробности по телефону 0559337688, спросить Айгерим.
Советую в любом случае посмотреть «Дурака», даже если не сможете прийти на показ. Можете посмотреть трейлер:
Из хорошего в кино на выходных:
• «Большая игра» Аарона Соркина, которого мы в редакции любим за «Службу новостей». Этот фильм — дебют Соркина в качестве режиссера — рассказывает о Молли Блум, которая провалилась в спортивной карьере и стала принцессой подпольного покера (со всеми вытекающими проблемами с законом и наркотиками).
В главных ролях Джессика Честейн (взрослая Мёрф из «Интерстеллара») и Идрис Эльба. Сценаристка Гульжан Токтогулова в четырех твиттах похвалила этот фильм, можете почитать её короткий отзыв.
• «Величайший шоумен» Майкла Грэйси — мы в редакции сильно спорим, хороший это фильм или нет. Улугбек считает, что нет («говно же фильм»), а мне нравится сама история, поющий Хью Джекман, да и вообще мюзиклы.
Что читать?
В последнее время я мало читаю художественной литературы, поэтому советовать будет наш вечный обозреватель Азамат Омуралиев. Он говорит, что однозначно стоит почитать «Маленькую жизнь» Ханьи Янагихары:
«”Маленькая жизнь” — очень своевременная попытка поговорить о том, как сложно, но важно, иметь друзей, любимых и семью в эпоху зависти, конкуренции и ненависти (и если может показаться, что так было всегда, то напомните себе про 7 миллиардов населения, синдром инстаграма и постправду). Почитайте»
Если мнения Азамата вам недостаточно, то почитайте, что пишут о книге на «Живой библиотеке», вот ссылка. Дешевле всего заказать книгу можно здесь, стоит это 700 сомов (плюс где-то 200 сомов, включая доставку).
Если вы не против походить ножками по Бишкеку, то можете найти «Маленькую жизнь» в «Раритете» на проспекте Чуй или в «Букингеме» на Горького. Стоит книга 870 сомов.
Улугбек предлагает всем в редакции почитать «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» Филипа Дика. Кстати, «Бегущий по лезвию» как раз был снят по этой книге. Оцените отрывок:
… фальшивки стали чертовски напоминать настоящих животных, взять хотя бы схемы, имитирующие болезни, которые встраиваются в новые модели. А настоящие животные умирают — это один из рисков, подстерегающих хозяев. Мы просто успели уже от этого отвыкнуть, потому что видим только фальшивки.
Что слушать?*
В спокойный вечер, чтобы собрать мысли в порядок, поможет красивый и меланхоличный альбом «Aromanticism» молодого артиста Moses Sumney.
Оскорбительно большое количество музыкальных изданий проигнорировали дебют этого парня, причем зря. Его альбом балансирует на грани дюжины жанров, звучит свежо и цепляет осязаемой лирикой: попробуй поймать в тексте неочевидные метафоры на тему любви. Весь альбом можно послушать здесь, вот ссылка.
*этот совет тоже от Азамата
Чем заняться дома?
Можете потыкать в сервис «Радио Гарден», где собраны исторические радиовыпуски со всего мира (правда, их не так много, около 20). Например, можно послушать, как московская станция на английском языке объявляет о запуске в космос первой женщины Валентины Терешковой.
Если еще не знаете о Google Art Project, можете «прогуляться» вокруг Колизея, Тадж-Махала или пирамид Гизы, сидя на диване. А ещё очень детально (буквально: с помощью зума) посмотреть работы величайших художников и попробовать разобраться, чем импрессионизм отличается от кубизма.
Если вы геймер, то советую поиграть в Divinity: Original Sin 2 — это пошаговая RPG с фэнтезийным сеттингом, средства на которую собрали на «Кикстартере». В игре затягивающий сюжет с непростыми моральными дилеммами, магией, эльфами, нежитью и сексом (правда, не таким как в «Ведьмаке», а только в виде текста). Если проходить каждый побочный квест, то в общей сложности игра займет около 80 часов. Я прошел и начал проходить во второй раз.
Ну и интересное видео напоследок
Посмотрите, как встречали Новый год в Бишкеке сотрудники милиции, пожарной и скорой помощи
P.S. Если вы хотите поделиться с нами своим мероприятием, напишите Азизе на aziza@kloop.kg — она расскажет о событии нам, а мы подумаем, стоит ли его советовать всем или нет. В заголовке письма напишите «Хочу в доброе письмо».
Еще один P.S. Еще вы можете стать спонсором рассылки, но только если нам понравится, то чем вы занимаетесь. Мы любим наших читателей и хотим им советовать только полезное и интересное. Писать тоже Азизе на aziza@kloop.kg.
Хороших выходных!
С любовью,
Эльдияр.