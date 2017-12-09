Усталость, нервы и падения. Как кыргызские артисты готовили премьеру нового «Щелкунчика»

От
Александра Титова
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Фото: Павел Большаков для Kloop.kg

Танцевальные пируэты, яркое световое шоу и воздушная гимнастика — в новой постановке классического «Щелкунчика», премьера которой состоялась 8 декабря в бишкекском оперном театре, кыргызские артисты балета органично смешали разные направления хореографического и визуального искусства.

Но за восторгом зрителя, красочными декорациями и яркими костюмами стоят месяцы ежедневного нелегкого труда. Журналистка Kloop.kg Александра Титова и фотограф Павел Большаков провели вместе с артистами «Щелкунчика» три дня, чтобы увидеть, как из репетиционных будней рождается новая премьера.

Два дня до премьеры: Нехватка времени и волнение режиссера

В театре суматоха — совсем скоро артисты балета представят зрителям новое видение «Щелкунчика» Чайковского. Ремонт здесь еще не закончен, поэтому в огромных мраморных коридорах местами раскиданы стройматериалы.

Часто в холлах между коридорами можно наткнуться на составленные в кучу картины и бюсты деятелей культуры Кыргызстана. Они — молчаливые зрители шумной подготовки к новогоднему веселью. Постановщики «Щелкунчика» не поскупились на украшения для залов и большую елку для театрального фойе.

Пока рабочие отмывают стены и массивные деревянные двери, артисты носятся по коридорам, отыскивая друг друга — репетиция вот-вот начнется.

Они на ходу поправляют тренировочную одежду и пока не снимают забавные сапожки для разогрева стоп. У пары танцовщиц на шеях болтаются пуанты. Другие снимают теплые куртки прямо на сцене и в прохладе огромного зала делают разминку.

150 человек

играет в новом «Щелкунчике»

20 из них

— дети из Бишкекского хореографического училища

Около 120 тысяч долларов США

потратил фонд ProArt на эту постановку

15 тысяч

потратили на оформление главного холла и малахитового зала театра

Фото: Павел Большаков для Kloop.kg
Фото: Павел Большаков для Kloop.kg

Весь коллектив оркестра уже в сборе. Взмах руки маэстро Нурматбека Полотова — и в зале, как по волшебству, зазвучал Чайковский. Мог ли композитор подумать, что «Щелкунчика», которого он писал в 1816 году для придворной публики царской России, будут играть двумя веками спустя где-то в центре Азии?

Фото: Павел Большаков для Kloop.kg

Невысокий и худощавый молодой человек встречает артистов у сцены — режиссер-постановщик Максат Сыдыков не скрывает тревогу из-за того, что что-то может пойти не так. Он несет ответственность за работу команды в 150 человек.

«Этим спектаклем мы хотим привлечь молодежь в театр. Да, старое поколение — они театралы, и очень лояльны к театру, но их с каждым годом все меньше и меньше становится. А молодое поколение не хочет идти в театр», — рассказывает он в суете.

Фото: Павел Большаков для Kloop.kg

Сыдыков говорит, что для кыргызского балета эта постановка — первая в своем роде. Она объединяет и балет, и воздушную гимнастику, и световое шоу, над которым работал лондонский дизайнер Sang Gun Kim.

«Мы стараемся, чтобы наша постановка соответствовала мировому стандарту, чтобы ее можно было показать в Европе. Я сторонник коллабораций — они полезны и дают людям расти. Когда я жил и работал в Европе, я очень часто сотрудничал с разными артистами и миксовал разные жанры. Поэтому в нашей постановке появляется приглашенная воздушная гимнастка и световое шоу», — говорит он.

Пока стоит острая проблема с костюмами, которые не успели закончить в срок. Сегодня они есть только у армии Щелкунчика и нескольких гостей бала.

Фото: Павел Большаков для Kloop.kg

Напряженную обстановку режиссер скрашивает своей улыбкой и пытается успокоить артистов. «Я уверен, что мы сможем подарить людям сказку, ведь я полгода работал над этим», — как бы между прочим говорит режиссер.

Выскочив на сцену, он напоминает артистам о расположении и размерах декораций. До этого дня танцовщики еще ни разу не репетировали среди них. Декорации и огромные полотна — экраны для светового шоу — привезли только вчера, а установить успели только елки и основные фанерные стены с большими стеклянными дверями, больше похожими на окна.

Исполнитель роли Щелкунчика Марат Сыдыков — брат Максата — сидит в зале и внимательно следит за движениями артистов.

«После премьеры будет много спектаклей, поэтому мы готовим сразу два состава артистов», — объясняет Марат. Он снова и снова вскакивает со своего места и просит оркестр вновь переиграть ту или иную часть произведения, чтобы его коллеги могли окончательно отточить свои движения.

Фото: Павел Большаков для Kloop.kg

Эта репетиция длится три часа — танцовщики, несмотря на усталость и струящийся с них пот, вновь и вновь отыгрывают свои немые роли и продолжают улыбаться. Ведь там, в зале, сидит пока хоть и воображаемый, но зритель.

«Давно такого не было: новые движения, красочные костюмы и декорации — это настоящий глоток свежего воздуха для нашего балета», — с улыбкой говорит Александр Брюханов, ветеран кыргызского балета, которого попросили исполнить в постановке эпизодическую роль.

Фото: Павел Большаков для Kloop.kg

В последнем акте на сцену выбегает молодая девушка — она отличается от балерин более спортивным телосложением. Через несколько секунд она уже взмывает на тросе под самый потолок и, словно марионетка, кружит над остальными артистами. Это воздушная гимнастка Светлана Аширова, о коллаборации с которой и говорил режиссер.

Пока дети-танцоры восхищаются акробатикой под потолком, маэстро напоминает, что время музыкантов подходит к концу, и они не могут ждать, пока гимнастка отрепетирует свое выступление. Оперные певцы уже ушли — им нужно было готовиться к другим спектаклям.

Фото: Павел Большаков для Kloop.kg

Тогда Марат Сыдыков снова несётся к оркестровой яме, и, улыбаясь и хваля музыкантов, уговаривает их поиграть ещё немного. Но Аширова все равно не успевает в этот день закончить свою репетицию — на сцену уже должны выйти танцовщики и балерины, играющие кукол, которые радуются победе Щелкунчика над Мышиным королем.

Отрепетировать световое шоу артисты тоже не успели — театр выделил для прогона не так уж много времени. Монтаж декораций начался только вечером.

Фото: Павел Большаков для Kloop.kg
Фото: Павел Большаков для Kloop.kg

Один день до премьеры: Дети и падение гимнастки

Во время генеральной репетиции режиссер Максат Сыдыков решил провести бесплатный показ постановки для воспитанников детских домов. «Мое дело — сделать зрителя довольным. Почему бы первее всего не показать это деткам?» — объясняет он свое решение.

Фото: Павел Большаков для Kloop.kg

В 15 часов все артисты столпились у выхода на сцену. Они нервничают — костюмы привезли, но не все. Несмотря на это, спектакль начинается. Теперь все декорации на своих местах, и артисты встали на свои позиции.

Фото: Павел Большаков для Kloop.kg

«Было, конечно, много нагрузки. Но это очень интересная работа, и я уверена, что все пройдет восхитительно», — с оптимизмом говорит балерина Мадина Минжилкиева — она играет маму девочки Мари, во сне которой происходит основное действие сказки.

Генеральная репетиция начинается с 20-минутной заминкой — задержались музыканты. Дети в зале в ожидании спектакля стали шуметь, разглядывая музыкальные инструменты в оркестровой яме.

«Сегодня будет все то же, что мы представим на премьере. Только завтра уже точно все костюмы будут, и мы начнем вовремя», — говорит Марат Сыдыков во время этой небольшой заминки.

Фото: Павел Большаков для Kloop.kg

Спектакль начался: чарующая музыка Чайковского растекается по сцене и залу, заставляя маленьких зрителей притихнуть. Прекрасная Мари (которую здесь играют сразу две артистки, сменяющие друг друга) танцует с Дроссельмейером, и он дарит ей игрушку Щелкунчика.

Фото: Павел Большаков для Kloop.kg

В потоке музыки, пластичных движений и ярких красок, время бежит незаметно — вот уже начинается последний акт постановки. Мари и Щелкунчик, уже превратившийся в принца, любуются красотой звёздного неба. Внезапно их атакуют мыши — и в очередной раз принц побеждает Мышиного короля. Все танцуют, веселятся и празднуют победу. Испанская, арабская, китайская и русская куклы благодарят Мари за то, что она спасла им жизнь.

Фото: Павел Большаков для Kloop.kg

Наступает время прекрасного танца арабской куклы — ее и играет воздушная гимнастка Светлана Аширова. Танец происходит в полете — под самым потолком. Но в конце выступления трос вдруг начинает опускаться слишком быстро. Артистка ударяется о пол.

Дети и артисты за кулисами охают, а кто-то из танцовщиков уже собирается гимнастке на помощь. Но она мгновенно вскакивает и бежит за кулисы — к счастью, падение обошлось без последствий для артистки.

Еще пара сцен, и генеральная репетиция окончена. На артистов обрушивается шквал аплодисментов — дети в зале в восторге.

Премьера: «Главное — не останавливаться»

Пятничным вечером в холле театра столпились сотни нарядно одетых людей — они пришли, чтобы увидеть самую ожидаемую театральную премьеру зимы. Артисты, тем временем, уже не волнуются за костюмы — они, наконец-то, готовы и ждут в гримерках.

Фото: Павел Большаков для Kloop.kg

Спектакль начался — оркестр заиграл, и буйство красок начало очаровывать зрителей.

В перерывах между сценами артисты, играющие мышей, за кулисами срывают с себя маски.

«Дышать-то ладно, но вот видеть трудно, — объясняет один из них, Эрлан Байботуров. — Но мы импровизируем. Если ошибешься, главное — не останавливаться». В последних сценах Эрлану еще предстоит сыграть в вальсе кукол — многие артисты «Щелкунчика» исполняют сразу несколько ролей в постановке.

Вот Мари дарят Щелкункика, а вот ее брат Фриц ломает его. Дроссельмейер чинит игрушку своим волшебством, и артисты снова кружатся на балу.

Потом бал заканчивается и гости расходятся. Но зритель не видит, как артисты прямо в бальных костюмах помогают техническому персоналу откатывать декорации, а после в спешке переодеваются к следующей сцене.

Фото: Павел Большаков для Kloop.kg

Наступает ночь, и сцена наполняется лунным светом. Мари танцует, обнимая своего Щелкунчика. Дроссельмейер — уже не просто крестный девочки, а настоящий волшебник — взмахивает тростью, и все вокруг начинает меняться. Елка растет — в это время работники сцены поднимают ее на тросах. Стены раздвигаются. Елочные игрушки оживают и становятся солдатиками — на сцену выбегают девочки-танцовщицы — армией Принца-Щелкунчика.

Фото: Павел Большаков для Kloop.kg

Первое действие заканчивается световым шоу, во время которого по сцене кружатся балерины-снежинки. Сверху на нее валит бумажный снег, а из-за кулис — густой дым, символизирующий облака.

Опускается занавес. Артисты в суматохе меняют декорации, пока техники собирают нападавший на сцену бутафорский снег. На сцену выбегает режиссер и что-то кричит то в рацию, то в сторону работников сцены. Ему нужно, чтобы бумажный самолетик, в котором главные герои полетят по небу в следующем действии, двигался равномерно.

«Подвяжите с двух сторон веревкой, и тяните так, чтобы ее видно не было!», — распоряжается он.

Фото: Павел Большаков для Kloop.kg
Фото: Павел Большаков для Kloop.kg

Артисты переодеваются или ходят по сцене, готовясь ко второму действию. Тем временем «Щелкунчик» Марат Сыдыков, не снимая сценического костюма, помогает уборщикам мыть пол и собирать бумажный снег в мешки.

Второе действие начинается, пожалуй, с самой красивой сцены постановки: все вокруг залито лунным светом и густым дымом, который скатывается прямо в зал, на зрителей. Световое шоу подчеркивает сказочность путешествия героев на бумажном самолете — а за ними на корабле гонится грозная армия Мышиного короля.

Фото: Павел Большаков для Kloop.kg

Новое сражение заканчивается смертью главного злодея — на вытянутых руках мыши скорбно уносят его за кулисы, и начинают в спешке переодеваться. Через несколько минут им предстоит появиться на сцене уже в образе кукол, которые счастливы за победу Щелкунчика.

Фото: Павел Большаков для Kloop.kg

Среди кукол в постановке ProArt неожиданно появляются Буратино, Пьеро и Мальвина — в классическом «Щелкунчике» их нет. После их танца приходит черед арабских кукол — на сцене появляется воздушная гимнастка. За кулисами все замирают.

Фото: Павел Большаков для Kloop.kg

«Только бы не упала, только бы не упала», — словно молитву шепчет одна из девочек-балерин. Но в итоге артисты, наблюдающие за действом из-за кулис, облегченно вздыхают — после прекрасного танца под потолком, стопы гимнастки мягко касаются пола. С ослепительной улыбкой она уходит со сцены под громкие овации.

Затем — завершающий спектакль танец Мари и Принца-Щелкунчика. Кажется невероятным, как хрупкий Марат Сыдыков с легкостью подбрасывает свою партнершу в воздух и ловит ее. А заканчивается танец элегантным кружением Мари в ослепительно белом платье — в этот момент она похожа на нежную балерину из детской музыкальной шкатулки.

Фото: Павел Большаков для Kloop.kg

Под громкие аплодисменты премьера завершилась.

Зрители начинают расходиться, не видя, как за опущенным занавесом радуются артисты, передаривая друг другу принесенные публикой цветы.

Фото: Павел Большаков для Kloop.kg

Пока техники суетливо убирают аппаратуру, артисты поздравляют друг друга объятиями, кричат и смеются. Успешная премьера стала главной наградой за три месяца изнуряющих репетиций спектакля.

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