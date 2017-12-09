Танцевальные пируэты, яркое световое шоу и воздушная гимнастика — в новой постановке классического «Щелкунчика», премьера которой состоялась 8 декабря в бишкекском оперном театре, кыргызские артисты балета органично смешали разные направления хореографического и визуального искусства.
Но за восторгом зрителя, красочными декорациями и яркими костюмами стоят месяцы ежедневного нелегкого труда. Журналистка Kloop.kg Александра Титова и фотограф Павел Большаков провели вместе с артистами «Щелкунчика» три дня, чтобы увидеть, как из репетиционных будней рождается новая премьера.
Два дня до премьеры: Нехватка времени и волнение режиссера
В театре суматоха — совсем скоро артисты балета представят зрителям новое видение «Щелкунчика» Чайковского. Ремонт здесь еще не закончен, поэтому в огромных мраморных коридорах местами раскиданы стройматериалы.
Часто в холлах между коридорами можно наткнуться на составленные в кучу картины и бюсты деятелей культуры Кыргызстана. Они — молчаливые зрители шумной подготовки к новогоднему веселью. Постановщики «Щелкунчика» не поскупились на украшения для залов и большую елку для театрального фойе.
Пока рабочие отмывают стены и массивные деревянные двери, артисты носятся по коридорам, отыскивая друг друга — репетиция вот-вот начнется.
Они на ходу поправляют тренировочную одежду и пока не снимают забавные сапожки для разогрева стоп. У пары танцовщиц на шеях болтаются пуанты. Другие снимают теплые куртки прямо на сцене и в прохладе огромного зала делают разминку.
150 человек
играет в новом «Щелкунчике»
20 из них
— дети из Бишкекского хореографического училища
Около 120 тысяч долларов США
потратил фонд ProArt на эту постановку
15 тысяч
потратили на оформление главного холла и малахитового зала театра
Весь коллектив оркестра уже в сборе. Взмах руки маэстро Нурматбека Полотова — и в зале, как по волшебству, зазвучал Чайковский. Мог ли композитор подумать, что «Щелкунчика», которого он писал в 1816 году для придворной публики царской России, будут играть двумя веками спустя где-то в центре Азии?
Невысокий и худощавый молодой человек встречает артистов у сцены — режиссер-постановщик Максат Сыдыков не скрывает тревогу из-за того, что что-то может пойти не так. Он несет ответственность за работу команды в 150 человек.
«Этим спектаклем мы хотим привлечь молодежь в театр. Да, старое поколение — они театралы, и очень лояльны к театру, но их с каждым годом все меньше и меньше становится. А молодое поколение не хочет идти в театр», — рассказывает он в суете.
Сыдыков говорит, что для кыргызского балета эта постановка — первая в своем роде. Она объединяет и балет, и воздушную гимнастику, и световое шоу, над которым работал лондонский дизайнер Sang Gun Kim.
«Мы стараемся, чтобы наша постановка соответствовала мировому стандарту, чтобы ее можно было показать в Европе. Я сторонник коллабораций — они полезны и дают людям расти. Когда я жил и работал в Европе, я очень часто сотрудничал с разными артистами и миксовал разные жанры. Поэтому в нашей постановке появляется приглашенная воздушная гимнастка и световое шоу», — говорит он.
Пока стоит острая проблема с костюмами, которые не успели закончить в срок. Сегодня они есть только у армии Щелкунчика и нескольких гостей бала.
Напряженную обстановку режиссер скрашивает своей улыбкой и пытается успокоить артистов. «Я уверен, что мы сможем подарить людям сказку, ведь я полгода работал над этим», — как бы между прочим говорит режиссер.
Выскочив на сцену, он напоминает артистам о расположении и размерах декораций. До этого дня танцовщики еще ни разу не репетировали среди них. Декорации и огромные полотна — экраны для светового шоу — привезли только вчера, а установить успели только елки и основные фанерные стены с большими стеклянными дверями, больше похожими на окна.
Исполнитель роли Щелкунчика Марат Сыдыков — брат Максата — сидит в зале и внимательно следит за движениями артистов.
«После премьеры будет много спектаклей, поэтому мы готовим сразу два состава артистов», — объясняет Марат. Он снова и снова вскакивает со своего места и просит оркестр вновь переиграть ту или иную часть произведения, чтобы его коллеги могли окончательно отточить свои движения.
Эта репетиция длится три часа — танцовщики, несмотря на усталость и струящийся с них пот, вновь и вновь отыгрывают свои немые роли и продолжают улыбаться. Ведь там, в зале, сидит пока хоть и воображаемый, но зритель.
«Давно такого не было: новые движения, красочные костюмы и декорации — это настоящий глоток свежего воздуха для нашего балета», — с улыбкой говорит Александр Брюханов, ветеран кыргызского балета, которого попросили исполнить в постановке эпизодическую роль.
В последнем акте на сцену выбегает молодая девушка — она отличается от балерин более спортивным телосложением. Через несколько секунд она уже взмывает на тросе под самый потолок и, словно марионетка, кружит над остальными артистами. Это воздушная гимнастка Светлана Аширова, о коллаборации с которой и говорил режиссер.
Пока дети-танцоры восхищаются акробатикой под потолком, маэстро напоминает, что время музыкантов подходит к концу, и они не могут ждать, пока гимнастка отрепетирует свое выступление. Оперные певцы уже ушли — им нужно было готовиться к другим спектаклям.
Тогда Марат Сыдыков снова несётся к оркестровой яме, и, улыбаясь и хваля музыкантов, уговаривает их поиграть ещё немного. Но Аширова все равно не успевает в этот день закончить свою репетицию — на сцену уже должны выйти танцовщики и балерины, играющие кукол, которые радуются победе Щелкунчика над Мышиным королем.
Отрепетировать световое шоу артисты тоже не успели — театр выделил для прогона не так уж много времени. Монтаж декораций начался только вечером.
Один день до премьеры: Дети и падение гимнастки
Во время генеральной репетиции режиссер Максат Сыдыков решил провести бесплатный показ постановки для воспитанников детских домов. «Мое дело — сделать зрителя довольным. Почему бы первее всего не показать это деткам?» — объясняет он свое решение.
В 15 часов все артисты столпились у выхода на сцену. Они нервничают — костюмы привезли, но не все. Несмотря на это, спектакль начинается. Теперь все декорации на своих местах, и артисты встали на свои позиции.
«Было, конечно, много нагрузки. Но это очень интересная работа, и я уверена, что все пройдет восхитительно», — с оптимизмом говорит балерина Мадина Минжилкиева — она играет маму девочки Мари, во сне которой происходит основное действие сказки.
Генеральная репетиция начинается с 20-минутной заминкой — задержались музыканты. Дети в зале в ожидании спектакля стали шуметь, разглядывая музыкальные инструменты в оркестровой яме.
«Сегодня будет все то же, что мы представим на премьере. Только завтра уже точно все костюмы будут, и мы начнем вовремя», — говорит Марат Сыдыков во время этой небольшой заминки.
Спектакль начался: чарующая музыка Чайковского растекается по сцене и залу, заставляя маленьких зрителей притихнуть. Прекрасная Мари (которую здесь играют сразу две артистки, сменяющие друг друга) танцует с Дроссельмейером, и он дарит ей игрушку Щелкунчика.
В потоке музыки, пластичных движений и ярких красок, время бежит незаметно — вот уже начинается последний акт постановки. Мари и Щелкунчик, уже превратившийся в принца, любуются красотой звёздного неба. Внезапно их атакуют мыши — и в очередной раз принц побеждает Мышиного короля. Все танцуют, веселятся и празднуют победу. Испанская, арабская, китайская и русская куклы благодарят Мари за то, что она спасла им жизнь.
Наступает время прекрасного танца арабской куклы — ее и играет воздушная гимнастка Светлана Аширова. Танец происходит в полете — под самым потолком. Но в конце выступления трос вдруг начинает опускаться слишком быстро. Артистка ударяется о пол.
Дети и артисты за кулисами охают, а кто-то из танцовщиков уже собирается гимнастке на помощь. Но она мгновенно вскакивает и бежит за кулисы — к счастью, падение обошлось без последствий для артистки.
Еще пара сцен, и генеральная репетиция окончена. На артистов обрушивается шквал аплодисментов — дети в зале в восторге.
Премьера: «Главное — не останавливаться»
Пятничным вечером в холле театра столпились сотни нарядно одетых людей — они пришли, чтобы увидеть самую ожидаемую театральную премьеру зимы. Артисты, тем временем, уже не волнуются за костюмы — они, наконец-то, готовы и ждут в гримерках.
Спектакль начался — оркестр заиграл, и буйство красок начало очаровывать зрителей.
В перерывах между сценами артисты, играющие мышей, за кулисами срывают с себя маски.
«Дышать-то ладно, но вот видеть трудно, — объясняет один из них, Эрлан Байботуров. — Но мы импровизируем. Если ошибешься, главное — не останавливаться». В последних сценах Эрлану еще предстоит сыграть в вальсе кукол — многие артисты «Щелкунчика» исполняют сразу несколько ролей в постановке.
Вот Мари дарят Щелкункика, а вот ее брат Фриц ломает его. Дроссельмейер чинит игрушку своим волшебством, и артисты снова кружатся на балу.
Потом бал заканчивается и гости расходятся. Но зритель не видит, как артисты прямо в бальных костюмах помогают техническому персоналу откатывать декорации, а после в спешке переодеваются к следующей сцене.
Наступает ночь, и сцена наполняется лунным светом. Мари танцует, обнимая своего Щелкунчика. Дроссельмейер — уже не просто крестный девочки, а настоящий волшебник — взмахивает тростью, и все вокруг начинает меняться. Елка растет — в это время работники сцены поднимают ее на тросах. Стены раздвигаются. Елочные игрушки оживают и становятся солдатиками — на сцену выбегают девочки-танцовщицы — армией Принца-Щелкунчика.
Первое действие заканчивается световым шоу, во время которого по сцене кружатся балерины-снежинки. Сверху на нее валит бумажный снег, а из-за кулис — густой дым, символизирующий облака.
Опускается занавес. Артисты в суматохе меняют декорации, пока техники собирают нападавший на сцену бутафорский снег. На сцену выбегает режиссер и что-то кричит то в рацию, то в сторону работников сцены. Ему нужно, чтобы бумажный самолетик, в котором главные герои полетят по небу в следующем действии, двигался равномерно.
«Подвяжите с двух сторон веревкой, и тяните так, чтобы ее видно не было!», — распоряжается он.
Артисты переодеваются или ходят по сцене, готовясь ко второму действию. Тем временем «Щелкунчик» Марат Сыдыков, не снимая сценического костюма, помогает уборщикам мыть пол и собирать бумажный снег в мешки.
Второе действие начинается, пожалуй, с самой красивой сцены постановки: все вокруг залито лунным светом и густым дымом, который скатывается прямо в зал, на зрителей. Световое шоу подчеркивает сказочность путешествия героев на бумажном самолете — а за ними на корабле гонится грозная армия Мышиного короля.
Новое сражение заканчивается смертью главного злодея — на вытянутых руках мыши скорбно уносят его за кулисы, и начинают в спешке переодеваться. Через несколько минут им предстоит появиться на сцене уже в образе кукол, которые счастливы за победу Щелкунчика.
Среди кукол в постановке ProArt неожиданно появляются Буратино, Пьеро и Мальвина — в классическом «Щелкунчике» их нет. После их танца приходит черед арабских кукол — на сцене появляется воздушная гимнастка. За кулисами все замирают.
«Только бы не упала, только бы не упала», — словно молитву шепчет одна из девочек-балерин. Но в итоге артисты, наблюдающие за действом из-за кулис, облегченно вздыхают — после прекрасного танца под потолком, стопы гимнастки мягко касаются пола. С ослепительной улыбкой она уходит со сцены под громкие овации.
Затем — завершающий спектакль танец Мари и Принца-Щелкунчика. Кажется невероятным, как хрупкий Марат Сыдыков с легкостью подбрасывает свою партнершу в воздух и ловит ее. А заканчивается танец элегантным кружением Мари в ослепительно белом платье — в этот момент она похожа на нежную балерину из детской музыкальной шкатулки.
Под громкие аплодисменты премьера завершилась.
Зрители начинают расходиться, не видя, как за опущенным занавесом радуются артисты, передаривая друг другу принесенные публикой цветы.
Пока техники суетливо убирают аппаратуру, артисты поздравляют друг друга объятиями, кричат и смеются. Успешная премьера стала главной наградой за три месяца изнуряющих репетиций спектакля.
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