Весь коллектив оркестра уже в сборе. Взмах руки маэстро Нурматбека Полотова — и в зале, как по волшебству, зазвучал Чайковский. Мог ли композитор подумать, что «Щелкунчика», которого он писал в 1816 году для придворной публики царской России, будут играть двумя веками спустя где-то в центре Азии?

Фото: Павел Большаков для Kloop.kg

Невысокий и худощавый молодой человек встречает артистов у сцены — режиссер-постановщик Максат Сыдыков не скрывает тревогу из-за того, что что-то может пойти не так. Он несет ответственность за работу команды в 150 человек.

«Этим спектаклем мы хотим привлечь молодежь в театр. Да, старое поколение — они театралы, и очень лояльны к театру, но их с каждым годом все меньше и меньше становится. А молодое поколение не хочет идти в театр», — рассказывает он в суете.

Фото: Павел Большаков для Kloop.kg

Сыдыков говорит, что для кыргызского балета эта постановка — первая в своем роде. Она объединяет и балет, и воздушную гимнастику, и световое шоу, над которым работал лондонский дизайнер Sang Gun Kim.

«Мы стараемся, чтобы наша постановка соответствовала мировому стандарту, чтобы ее можно было показать в Европе. Я сторонник коллабораций — они полезны и дают людям расти. Когда я жил и работал в Европе, я очень часто сотрудничал с разными артистами и миксовал разные жанры. Поэтому в нашей постановке появляется приглашенная воздушная гимнастка и световое шоу», — говорит он.

Пока стоит острая проблема с костюмами, которые не успели закончить в срок. Сегодня они есть только у армии Щелкунчика и нескольких гостей бала.

Фото: Павел Большаков для Kloop.kg

Напряженную обстановку режиссер скрашивает своей улыбкой и пытается успокоить артистов. «Я уверен, что мы сможем подарить людям сказку, ведь я полгода работал над этим», — как бы между прочим говорит режиссер.

Выскочив на сцену, он напоминает артистам о расположении и размерах декораций. До этого дня танцовщики еще ни разу не репетировали среди них. Декорации и огромные полотна — экраны для светового шоу — привезли только вчера, а установить успели только елки и основные фанерные стены с большими стеклянными дверями, больше похожими на окна.

Исполнитель роли Щелкунчика Марат Сыдыков — брат Максата — сидит в зале и внимательно следит за движениями артистов.

«После премьеры будет много спектаклей, поэтому мы готовим сразу два состава артистов», — объясняет Марат. Он снова и снова вскакивает со своего места и просит оркестр вновь переиграть ту или иную часть произведения, чтобы его коллеги могли окончательно отточить свои движения.

Фото: Павел Большаков для Kloop.kg

Эта репетиция длится три часа — танцовщики, несмотря на усталость и струящийся с них пот, вновь и вновь отыгрывают свои немые роли и продолжают улыбаться. Ведь там, в зале, сидит пока хоть и воображаемый, но зритель.

«Давно такого не было: новые движения, красочные костюмы и декорации — это настоящий глоток свежего воздуха для нашего балета», — с улыбкой говорит Александр Брюханов, ветеран кыргызского балета, которого попросили исполнить в постановке эпизодическую роль.

Фото: Павел Большаков для Kloop.kg

В последнем акте на сцену выбегает молодая девушка — она отличается от балерин более спортивным телосложением. Через несколько секунд она уже взмывает на тросе под самый потолок и, словно марионетка, кружит над остальными артистами. Это воздушная гимнастка Светлана Аширова, о коллаборации с которой и говорил режиссер.

Пока дети-танцоры восхищаются акробатикой под потолком, маэстро напоминает, что время музыкантов подходит к концу, и они не могут ждать, пока гимнастка отрепетирует свое выступление. Оперные певцы уже ушли — им нужно было готовиться к другим спектаклям.

Фото: Павел Большаков для Kloop.kg

Тогда Марат Сыдыков снова несётся к оркестровой яме, и, улыбаясь и хваля музыкантов, уговаривает их поиграть ещё немного. Но Аширова все равно не успевает в этот день закончить свою репетицию — на сцену уже должны выйти танцовщики и балерины, играющие кукол, которые радуются победе Щелкунчика над Мышиным королем.

Отрепетировать световое шоу артисты тоже не успели — театр выделил для прогона не так уж много времени. Монтаж декораций начался только вечером.