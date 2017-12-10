Германия: Встречу Аскара Акаева с кыргызстанцами сорвали и бросили в него яйцом

Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев приехал на встречу с соотечественниками в Берлин, где часть кыргызстанцев встретила его с плакатами «Акаев кет» (Акаев уходи). Один из участников митинга бросил яйцо в экс-президента, после чего Бермет Акаева вступила с ним в словесную перепалку и ударила сумкой.

Организация KyrgyzClub-Germany опубликовала видео, на котором в первого президента Аскара Акаева кинули яйцо во время его встречи с соотечественниками в Берлине.

Перед зданием, в котором должно было состояться мероприятие, собрались около десятка протестующих.

Модератор встречи Бакыт Кобегенов сообщил, что из здания, в котором готовилась встреча с первым президентом Кыргызстана, их вывели без объяснения причин.

«Видимо здесь Аскара Акаева не признают и не уважают, сюда пришла полиция. Нас не вывели из зала, где должна была состоятся встреча», — сказал Бакыт Кобегенов.

Аскар Акаев, который пришел вместе с супругой Майрам Акаевой и дочерью Бермет, произнес перед собравшимися небольшую речь, во время которой его перебивали выкриками с требованием, чтобы он говорил по-кыргызски.

«Не командуйте. Вы не в Кыргызстане, а в демократической Германии. На каком языке хочу, на таком и буду говорить», — ответил первый президент.

В конце речи неизвестный мужчина с криком «Акаев коррупционер» бросил в экс-президента яйцом.

Дочь первого президента, бывшая депутатка кыргызского парламента Бермет Акаева подошла к мужчине и вступила в словесную перепалку.

Разговор на высоких тонах перерос в небольшую потасовку — Бермет Акаева несколько раз ударила мужчину своей сумкой. Когда мужчина удалился в противоположную сторону, где его остановила полиция.

Аскар Акаев — первый президент Кыргызстана, свергнутый оппозицией во главе с Курманбеком Бакиевым (вторым президентом Кыргызстана, также свергнутым) 24 марта 2005 года. Вместе с семьей, которую обвиняли в коррупции и вмешательстве во власть, переехал в Москву, где занялся научной деятельностью.