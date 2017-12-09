Проживающего на протяжении 7 лет в Кыргызстане журналиста из агентства «Франц-Пресс» Криса Риклтона не пустили в страну на основании запрета со стороны властей.

Риклтон сообщил о запрете на въезд на своей странице в фэйсбуке 9 декабря.

Он обратился к президенту Сооронбаю Жээнбекову, чтобы тот снял ордер на депортацию из Кыргызстана, где журналист постоянно проживает с 2010 года.

«Сейчас я нахожусь в аэропорту “Манас”, где я ожидаю депортацию в Дубаи. Меня остановили сразу после приезда в Бишкек, куда я направлялся из Коломбо через Дубаи, примерно, в 5 часов утра 9 декабря. Мне не объяснили причин моей задержки. Я не нарушал никакие правила нахождения в Кыргызстане для граждан моей страны», — написал он.

Риклтон полагает, что запрет на въезд был инициирован Госкомитетом нацбезопасности (ГКНБ) — он пытался получил долгосрочную аккредитацию для работы журналистом в Кыргызстане, но ему отказывали и два раза допрашивали в ГКНБ.

«Ни Таджикистан, ни Казахстан, ни Туркменистан формально не отказывали мне в аккредитации. МИД Кыргызстана же никогда не давал мне объяснений, почему они отказывают мне», — пишет он.

Журналист надеется, что власти позволят ему остаться в стране, потому что он живет в Бишкеке со своей семьей, женой и дочерью, которые являются гражданами Кыргызстана.

«Я хочу, чтобы моя дочь смогла играть со своими племянниками, которые все живут в Бишкеке, и друзьями в городском парке. Мне нравятся семейные праздники на Иссык-Куле и выходные поездки в горы. Алматы, конечно, тоже приятный город, но это не там, где у меня есть семья», — написал он.

Риклтон с 2015 года работает в международном агентстве «Франц-Пресс», он освещал Всемирный игры кочевников и был преподавателем в Американском университете в Центральной Азии (АУЦА).

«Я наслаждался возможностью был гостем в Кыргызстане, примерно, в течение 10 лет. К настоящему времени я увидел много изменений, многие из которых положительные. […] Я любезно прошу вас дать мне возможность вернуться в ближайшем будущем, чтобы я мог жить со своей семьей в стране, которую я люблю», — написал он.

Пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов сказал журналисту Kloop.kg, что вопрос депортации не относится к ним и попросил обратиться в Министерство иностранных дел Кыргызстана.

Представители МИДа оказались недоступны для комментариев.