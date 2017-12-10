ГКНБ: Журналисту «Франс-Пресс» Крису Риклтону запретили въезд в Кыргызстан из-за «нарушения визового режима»

Госкомитет национальной безопасности сообщил, что журналисту агентства «Франс-Пресс» Крису Риклтону запретили въезд в Кыргызстан из-за нарушения визового режима. Журналист утверждает, что не нарушал правил нахождения в стране.

Пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов сообщил, что Крису Риклтону запретили въезд на территорию Кыргызстана из-за нарушения визового режима.

В спецслужбе не уточнили какие именно требования закона нарушил журналист.

Журналист сообщил о том, что ему запретили въезд в Кыргызстан, 9 декабря.

«Мне не объяснили причин моей задержки. Я не нарушал никакие правила нахождения в Кыргызстане для граждан моей страны», — сказал он.

Риклтон обратился к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой снять ордер на депортацию из Кыргызстана.

Риклтон считает, что запрет на въезд был инициирован ГКНБ — он пытался получить долгосрочную аккредитацию для работы журналистом в Кыргызстане, но ему отказывали и два раза допрашивали в ГКНБ.

Журналист надеется, что власти позволят ему остаться в стране, потому что он живет в Бишкеке с 2010 года со своей семьей, женой и дочерью, которые являются гражданами Кыргызстана.

Риклтон с 2015 года работает в международном агентстве «Франс-Пресс», он освещал Всемирный игры кочевников и был преподавателем в Американском университете в Центральной Азии (АУЦА).

«Я наслаждался возможностью быть гостем в Кыргызстане, примерно, в течение 10 лет. К настоящему времени я увидел много изменений, многие из которых положительные. […] Я любезно прошу вас дать мне возможность вернуться в ближайшем будущем, чтобы я мог жить со своей семьей в стране, которую я люблю», — написал он.

По теме: