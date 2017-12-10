Палестинцы третий день митингуют против решения Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Есть погибшие

Президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля 6 декабря. Против этого решения сотни палестинцев вышли на митинги. В результате столкновений погибли четыре палестинца, а три израильтянина были ранены.

На границе между Палестинской автономией и Израилем с 8 декабря продолжаются митинги палестинцев против Трампа. Новая вспышка насилия между палестинцами и израильтянами началась после того, как Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля.

Израильская армия утверждает, что на Западном Берегу насчитывается более 20 очагов протестов, в которых принимают участие около 600 человек.

Протестуя, палестинцы забросали камнями автобус с израильтянами, который проезжал через арабские поселения, при этом пострадали трое израильтян.

Митингующие кидают камни и бутылки с зажигательной смесью в сотрудников служб безопасности Израиля. В ходе столкновений палестинцев с израильскими войсками были убиты двое палестинцев.

Кроме того, израильские военные 9 декабря нанесли удар по объектам группировки ХАМАС в секторе Газа, где погибли два палестинца. Ранее, 8 декабря, ХАМАС выпустил в сторону Израиля три ракеты, две из которых упали в секторе Газа — информации о погибших нет.

Решение Трампа

Американский президент Дональд Трамп 6 декабря признал Иерусалим столицей Израиля, как и обещал во время своей предвыборной кампании.

По решению Трампа, в течение нескольких лет США перенесут свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

«Сегодня мы, наконец, признаем очевидное: что Иерусалим — столица Израиля. Это признание реальности, не больше и не меньше», — сказал Трамп.

Сразу после заявления Трампа президент Палестинской автономии Махмуд Аббас отказался ехать на запланированную в декабре встречу с вице-президентом США Майком Пенсом.

Аббас заявил, что США не могут более выступать посредником в разрешении палестино-израильского конфликта.

Арабские страны призвали Дональда Трампа отказаться от своего решения.

Конфликты между Израилем и Палестиной происходят с самого начала становления израильского государства, почти с 1948 года.

Город Иерусалим является главной причиной споров в палестино-израильском конфликте. Обе стороны называют этот город своей столицей, так как в Иерусалиме находятся главные святыни для представителей трех ведущих монотеистических религий мира – иудаизма, ислама и христианства.

Израиль отстраивает жилые районы в Восточном Иерусалиме, хотя ООН считает эту местность территорией Палестины.

