Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля

Президент США признал Иерусалим столицей Израиля и приказал перенести туда из Тель-Авива американское посольство. Признание Иерусалима столицей может привести к ухудшению отношений Израиля и Палестинской автономии.

По мнению Дональда Трампа, признание Иерусалима столицей Израиля — это «признание очевидного».

«Я решил, что настало время официально признать Иерусалим столицей Израиля», — сказал он.

По мнению арабских стран, признание Иерусалима столицей Израиля может привести к очередному витку конфликта с Палестиной. Палестинский лидер Махмуд Аббас уже заявил, что США больше не могут выступать посредником в палестино-израильских переговорах.

Трамп приказал перевезти посольство США в Иерусалим. Ранее, как и дипмиссии почти всех других стран, оно находилось в Тель-Авиве. Вне Тель-Авива находятся только посольства Боливии и Парагвая — они расположены в пригороде Иерусалима.

Израиль считает своей столицей Иерусалим. Палестинская автономия считает столицей своего будущего государства Восточный Иерусалим.

Израиль отстраивает жилые районы в Восточном Иерусалиме, хотя ООН считает эту местность территорией Палестины.

Каждый раз, когда ООН осуждает действия Израиля, США накладывает вето на эти резолюции. В октябре 2017 года США и Израиль объявили о выходе из ЮНЕСКО из-за «антиизраильской» позиции организации.

Причиной стало признание ЮНЕСКО города Хеврон и Пещеры Патриархов на западном берегу реки Иордан палестинскими памятниками.