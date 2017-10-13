США выходят из ЮНЕСКО из-за «антиизраильской» позиции организации. Решение вступит в силу 31 декабря следующего года.

«Это было нелегкое решение, оно отражает обеспокоенность США в связи с задолженностями в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальной реформы организации и продолжающейся предвзятой антиизраильской позицией в ЮНЕСКО», — заявил Госдепартамент США.

Решение о выходе вступит в силу 31 декабря следующего года.

Также о решении выйти из ЮНЕСКО сообщил и Израиль.

Несмотря на выход из организации, США будут продолжать отношения с ЮНЕСКО, но качестве государства-наблюдателя.

«Я хочу выразить глубокое сожаление в связи с решением США выйти из состава ЮНЕСКО», — заявила глава организации Ирина Бокова.

В июле 2017 года ЮНЕСКО объявил город Хеврон, что на западном берегу реки Иорданн, и Пещеру Патриархов палестинскими памятниками.

Это решение вызвало негативную реакцию Израиля и США. Страны посчитали, что в резолюции говорится только о связи города Хеврона с «исламской историей», но не упоминается о ее важности для еврейской культуры.

Также правительство США посчитало подход ЮНЕСКО несерьезным из-за того, что объекты находятся под угрозой.

ЮНЕСКО — организация объединенных наций, содействующая укреплению мира по вопросам культуры, образования и науки. Она действует с 1945 года и насчитывает 195 членов.

В 1984 году США покидали ЮНЕСКО из-за разногласий, касающихся управления, но в 2003 году вернулись.

Однако, в 2011 году США прекратили финансировать организацию из-за ее решения включить в члены ЮНЕСКО Палестину.

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