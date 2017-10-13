Президент Алмазбек Атамбаев во время встречи в Оше призвал не поддаваться на провокации «очередных политиканов» и пригрозил тюрьмой за попытки разжигания межнациональных конфликтов.
Свою речь Атамбаев произнес 12 октября во время открытия Академии футбола ФИФА в Оше. Он пригрозил «поставить на место провокаторов» заявив, что их будут сажать в тюрьму за попытки разжигания межнациональных конфликтов.
«Давайте заранее поставим на место провокаторов. Мы 10 человек посадили, еще посадим, но вы и сами сохраняйте согласие», — сказал президент, добавив, что власти уже начали сажать людей за «призывы в Интернете».
Атамбаев также призвал не поддаваться на провокации со стороны «очередных политиканов».
«Я с болью в сердце смотрел как очередной провокатор, политикан, ради своих шкурных интересов говорит провокационные вещи. В Кыргызстане никто не живет на коленях, никто! Это тот, кто говорит, пресмыкается перед деньгами на коленях», — заявил президент.
В этой части своей речи Атамбаев, скорее всего, подразумевал Омурбека Бабанова — основного противника Сооронбая Жээнбекова, провластного кандидата на президентских выборах.
Ранее Бабанов выступал в ошском микрорайоне «Он-Адыр» перед избирателями — тогда он сказал, что «лучше умереть стоя, чем стоять на коленях», и пригрозил, в случае победы, увольнять милиционеров, которые будут «трогать узбеков».
Эти слова стали причиной скандала — на кандидата было подано 19 жалоб из-за «призывов к разжиганию межнациональной розни» и «призывов к неповиновению представителям власти».
С жалобами стал разбираться Центризбирком, который в итоге вынес предупреждение кандидату, но не стал снимать его с президентской гонки.
Сам штаб Бабанова заявил, что слова политика были вырваны из контекста.
Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября 2017 года. За пост главы государства борются 11 кандидатов.
Соавтор: Рустам Халимов
Фото: Пресс-служба президента
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