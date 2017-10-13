«Со мной такое впервые за 12 лет». Кыргызстанец о проверках в Казахстане

Там у нас забрали документы и начали проверять по своим базам данных. Мы там ждали в какой-то комнате. В общей сложности я потерял около пары часов. Там же со мной сидели еще шесть кыргызстанцев. И от них я услышал, что вчера около 35 кыргызстанцев с видом на жительство депортировали из страны, потому что у них были какие-то нарушения, связанные с документами. Они жили якобы не там, где были прописаны.