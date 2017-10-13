«Со мной такое впервые за 12 лет». Кыргызстанец о проверках в Казахстане

Кыргызский журналист, пишущий под псевдонимом Актан Рысалиев, уже 12 лет проживает в Алматы — он рассказал в интервью журналисту Kloop.kg, как проходят рейды по выявлению нелегалов в Казахстане, которые начали после напряжения в отношениях между двумя странами.
Первые сообщения о рейдах в отношении кыргызстанцев в Казахстане стали появляться после дипломатического скандала между соседними странами. Ссору вызвала критика властей Казахстана со стороны кыргызского президента Алмазбека Атамбаева, которому не понравилось, что его казахский коллега Нурсултан Назарбаев встретился с оппозиционным кандидатом в президенты Омурбеком Бабановым.
Кыргызский журналист, пишущий под псевдонимом Актан Рысалиев, рассказал Kloop.kg, как его неожиданно вызвали в полицию и стали проверять миграционные документы. Повествование ведется с его слов.
Это началось довольно неожиданно. До этого вышел какой-то приказ правительства о том, что нужно ежедневно проводить рейды по выявлению нелегалов. 11 октября вечером мне позвонил участковый и попросил подойти в местный участок. Я туда пришел, и они сообщили, что проводится рейд по проверке документов. Мы подождали еще несколько человек, после чего поехали в миграционную полицию.
Там у нас забрали документы и начали проверять по своим базам данных. Мы там ждали в какой-то комнате. В общей сложности я потерял около пары часов. Там же со мной сидели еще шесть кыргызстанцев. И от них я услышал, что вчера около 35 кыргызстанцев с видом на жительство депортировали из страны, потому что у них были какие-то нарушения, связанные с документами. Они жили якобы не там, где были прописаны.
Если ты живешь там, где ты прописан, то тогда все нормально. Например, меня тоже потом отпустили: они проверили, что я фактически живу по месту прописки. Кроме меня отпустили еще двоих, а еще три человека там остались. Наверное, у них были проблемы.
По закону предусмотрена временная регистрация — это касается самих казахстанцев тоже. Даже если гражданин Казахстана прописан в одном месте и уезжает в другой город, где собирается провести больше одного месяца, то он обязательно должен там зарегистрироваться.
Эта норма была введена еще в начале года для борьбы с терроризмом и более эффективного контроля внутренней миграции. И эти нормы были применены и к людям с видом на жительство тоже. Я предполагаю, что действия властей были в рамках закона.
Со мной такое случилось впервые, а живу я здесь около 12 лет. Возможно раньше подобные рейды были, но не такие большие. По крайней мере, меня это раньше не касалось.
Я состою в одной WhatsApp-группе кыргызстанцев, и сейчас там царят панические настроения, потому что многие из них живут не по прописке. Они очень взволнованы этой ситуацией. Мне написал консул Кыргызстана, давал советы и рекомендовал обращаться к нему, если будут какие-то неправомерные действия в отношении меня.
Как я уже говорил, я здесь живу 12 лет, и за это время подобное случилось впервые. И это произошло сразу после заявления Атамбаева. Я уверен, что эта ситуация связана с конфликтом между странами.
Да, и раньше тоже были рейды, но они проходили по базарам, и там отлавливали нелегалов — людей без регистрации. А сейчас проверяют даже людей с видом на жительство (это уже почти граждане Казахстана, только без права голосовать). Этот массовый рейд начался сразу после международного скандала. Конечно же, я думаю, что тут есть связь.