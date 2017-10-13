В Москве задержали двух кыргызстанцев, которые похитили соотечественника и, угрожая убийством, вымогали у его родных 250 тысяч рублей.

Как пишет «Кактус» с ссылкой на МВД Кыргызстана, заявление написала жена пострадавшего.

По ее словам, трое парней представились членами преступной группировки и насильно увезли ее мужа в лес, где вымогали у него 250 тысяч рублей.

Они под угрозой насилия заставили мужчину позвонить родственникам, чтобы те перечислили им деньги. В противном случае, похитители грозили ему смертью.

Родственники пострадавшего перечислили им 50 тысяч рублей.

Уже 12 октября в ходе совместной работы полиция Москвы и МВД Кыргызстана поймали двух членов группировки. Одному из них 20 лет, второму 21 год.

На данный момент милиция ищет пострадавших от рук злоумышленников.

В России за «похищение человека группой лиц» грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. За «вымогательство группой лиц» могут лишить свободы на срок до 7 лет с выплатой штрафов.



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