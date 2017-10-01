Сотрудники МВД задержали в Бишкеке группу преступников, которые похитили мужчину и вымогали у него деньги. Им грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

По данным пресс-службы МВД, в начале сентября задержанные представились членами преступной группы известного криминаллитета и похитили одного из жителей южных микрорайонов Бишкека.

Преступники вывезли потерпевшего в район Ала-Арчинского ущелья, где избили и вымогали «особо крупную» сумму денег.

Злоумышленники вынудили родственников пострадавшего продать их квартиру за полцены для выкупа.

Получив 20 тысяч долларов, преступники отпустили мужчину, но вскоре потребовали оставшуюся сумму.

Милиция поймала с поличным одного из преступников 21 сентября в районе рынка «Мадина». Им оказался 41-летний житель Ысык-Атинского района.

Позже в Аламединском районе Чуйской области милиционеры задержали лидера группировки.

Злоумышленником оказался ранее судимый 40-летний житель Ыссык-Атинского района.

Позже были пойманы два остальных члена группировки — оба ранее судимые жители Бишкека.

На данный момент неоднократно судимые ранее члены группировки водворены в изолятор временного содержания.

Все задержанные дают показания. Идет расследование.

Милиция возбудила уголовные дела по трем статьям: «Похищение человека»,«Незаконное лишение свободы» и «Вымогательство».

За похищение, согласно Уголовному Кодексу, грозит срок от 4 до 8 лет лишения свободы, за незаконное лишение свободы — до 3 лет, а за вымогательство — до 4 лет лишения свободы и штраф суммой в 50 минимальных месячных заработных плат.

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