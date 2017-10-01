Суд Костромы приговорил к 1,5 годам условно 15-летнего подростка за «незаконное хранение взрывчатых веществ». Школьник дома изготовил порох и самодельную взрывчатку из подручных средств.

Произведенный им порох юноша использовал в петардах и фейерверках, а взрывы снимал на камеру и выкладывал в сеть.

С февраля по июль 2016 года школьник изготовил не менее 10 самодельных бомб.

Дома у него нашли около 16 грамм незаконно изготовленного пороха.

Компоненты, необходимые для создания бомб, подросток покупал в обычных магазинах.

Мальчик с детства увлекался химией — выращивал кристаллы, изготавливал дома моющие средства, но позже перешел на бомбы.

За «незаконное хранение взрывчатых веществ» в России положен срок до четырех лет лишения свободы.

Однако приговор школьнику был смягчен в связи с его возрастом и раскаянием о содеянном.

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