Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области провел встречу со своими сторонниками и обвинил мэра Одессы в некомпетентности. Саакашвили заявил, что намерен сменить власть в Одессе и Киеве.

Саакашвили прибыл в Одессу 30 сентября, где встретился со своими сторонниками.

Еще до встречи между его сторонниками и неизвестными завязалась потасовка, в результате чего была вызвана полиция.

Свое выступление Саакашвили транслировал в фэйсбуке. Он пообещал сменить власть в Одессе и Киеве.

Саакашвили обвинил мэра Киева Геннадия Труханова в некомпетентности. По мнению политика, именно из-за мэра Одессы не был расследован пожар в детском лагере «Виктория», в котором погибли два ребенка.

После приезда в Украину Саакашвили встречается со своими сторонниками по всей стране. В конце сентября политика признали виновным в незаконном пересечении границы и оштрафовали на 3,4 тысячи гривен (около 130 долларов).

Суд был во Львове, Саакашвили туда не явился, предпочтя встречу с жителями Черкасс.

До того Генпрокурор Украины сказал, что Саакашвили не могут арестовать или депортировать, пока у него есть вид на жительство или любой другой подобный документ.

Президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства летом 2017 года, хотя Конституция Украины гласит, что «гражданин Украины не может быть лишен гражданства».

В момент лишения гражданства Саакашвили был в США. Власти Украины обещали задержать его, если он вернется в страну.

Саакашвили вернулся в Украину 10 сентября 2017 года, когда через границу, прорвав кордон, его перевели сторонники.

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