Ракетные испытания Северной Кореи и возможная война стали самой популярной темой в медиа Южной Кореи. Блоггеры на видеохостинге Ютуб начали публиковать видео, где учат правилам выживания в случае нападения Ким Чен Ына.
Угрозы ракетных ударов лидера КНДР Ким Чен Ына жители Южной Кореи восприняли серьезно.
В передаче телеканала YTN News 25 сентября вышел сюжет о том, как руководство одной компании подарило своим сотрудникам «тревожный рюкзак» с предметами для экстренной эвакуации.
В таких рюкзаках обязательно должны быть противогаз, аптечка, спальник, каска и другие вещи.
Известные видеоблоггеры также дают советы по выживанию в случае войны.
Одна из звезд южнокорейского Ютуба Юми Кан, предупреждает своих подписчиков, что в случае войны им придется позабыть о привычных им удобствах.
«Фильтровальные установки для воды будут разрушены, связь будет отключена, а банки не будут выдавать деньги. Электричество, вода, газ, транспорт — можно считать, что всех этих привычных нам удобств больше не будет», — говорит девушка.
Свое видео Кан опубликовала в конце августа 2017 года и за месяц запись набрала более 600 тысяч просмотров.
Блоггер Зизл выпустил другой ролик, в котором рассказал как собрать сумку для выживания в течение 72 часов. В своем видео он показывает почему необходима та или иная вещь и сколько она будет стоить.
Ролик он опубликовал на Ютубе 22 сентября, его успело просмотреть более 200 тысяч человеков.
«С помощью этой штуки примерно за три доллара можно дезинфицировать и защищать раны — она создает пленку на поверхности раны и защищает ее от воды», — рассказывает он про импровизированный пластырь.
Ракетные испытания КНДР и санкции ООН
В течение последнего месяца лидеры КНДР и Соединенных Штатов обменивались взаимными угрозами и заявлениями. Сейчас госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что они вступили в контакт с Пхеньяном, чтобы урегулировать ситуацию.
Президент США Трамп выступая в ООН 19 сентября заявлял, что Ким Чен Ын встал на «самоубийственный путь». В ответ лидер Северной Кореи сказал, что «сумасшедшего американского старичка будет укрощать огнем».
Словесные перепалки глав государство происходят на фоне регулярных ракетных и ядерных испытаний КНДР, которые осуждаются США, Японией и Южной Кореей.
В начале сентября Пхеньян заявил, что испытал водородную бомбу, которую могут установить на межконтинентальную баллистическую ракету. После этого ООН расширило санкции, чтобы заставить КНДР прекратить разработку ядерного оружия.
В начале августа 2017 года США и КНДР также обменялись взаимными угрозами. после того как Совбез ООН ввел санкции против Пхеньяна. Это произошло после очередного тестового запуска баллистической ракеты.
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