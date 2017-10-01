Ракетные испытания Северной Кореи и возможная война стали самой популярной темой в медиа Южной Кореи. Блоггеры на видеохостинге Ютуб начали публиковать видео, где учат правилам выживания в случае нападения Ким Чен Ына.

Угрозы ракетных ударов лидера КНДР Ким Чен Ына жители Южной Кореи восприняли серьезно.

В передаче телеканала YTN News 25 сентября вышел сюжет о том, как руководство одной компании подарило своим сотрудникам «тревожный рюкзак» с предметами для экстренной эвакуации.

В таких рюкзаках обязательно должны быть противогаз, аптечка, спальник, каска и другие вещи.

Известные видеоблоггеры также дают советы по выживанию в случае войны.

Одна из звезд южнокорейского Ютуба Юми Кан, предупреждает своих подписчиков, что в случае войны им придется позабыть о привычных им удобствах.

«Фильтровальные установки для воды будут разрушены, связь будет отключена, а банки не будут выдавать деньги. Электричество, вода, газ, транспорт — можно считать, что всех этих привычных нам удобств больше не будет», — говорит девушка.

Свое видео Кан опубликовала в конце августа 2017 года и за месяц запись набрала более 600 тысяч просмотров.

Блоггер Зизл выпустил другой ролик, в котором рассказал как собрать сумку для выживания в течение 72 часов. В своем видео он показывает почему необходима та или иная вещь и сколько она будет стоить.

Ролик он опубликовал на Ютубе 22 сентября, его успело просмотреть более 200 тысяч человеков.

«С помощью этой штуки примерно за три доллара можно дезинфицировать и защищать раны — она создает пленку на поверхности раны и защищает ее от воды», — рассказывает он про импровизированный пластырь.

Ракетные испытания КНДР и санкции ООН

В течение последнего месяца лидеры КНДР и Соединенных Штатов обменивались взаимными угрозами и заявлениями. Сейчас госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что они вступили в контакт с Пхеньяном, чтобы урегулировать ситуацию.

Президент США Трамп выступая в ООН 19 сентября заявлял, что Ким Чен Ын встал на «самоубийственный путь». В ответ лидер Северной Кореи сказал, что «сумасшедшего американского старичка будет укрощать огнем».

Словесные перепалки глав государство происходят на фоне регулярных ракетных и ядерных испытаний КНДР, которые осуждаются США, Японией и Южной Кореей.

В начале сентября Пхеньян заявил, что испытал водородную бомбу, которую могут установить на межконтинентальную баллистическую ракету. После этого ООН расширило санкции, чтобы заставить КНДР прекратить разработку ядерного оружия.

В начале августа 2017 года США и КНДР также обменялись взаимными угрозами. после того как Совбез ООН ввел санкции против Пхеньяна. Это произошло после очередного тестового запуска баллистической ракеты.

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