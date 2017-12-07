Кыргызстан и Сербия введут безвизовый режим

Правительства Кыргызстана и Сербии подписали соглашение о взаимной отмене виз. Теперь кыргызстанцы смогут находиться в Сербии без визы в течение 90 дней.

Министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев посетил Сербию 5 и 6 декабря. Во время встречи представители правительства двух стран подписали соглашение о взаимной отмене виз сроком до 90 дней.

Это значит, что граждане Кыргызстана смогут находиться в Сербии в течение 90 дней без визы. Граждане Сербии также смогут приехать в Кыргызстан без визы на 90 дней.

«Это реальный шаг на пути развития взаимного сотрудничества между Кыргызстаном и Сербией и облегчения взаимных поездок наших граждан и развития сферы туризма», — говорится в сообщении пресс-службы МИДа.

Пока неизвестно, когда начнет действовать безвизовый режим.

Сейчас граждане Кыргызстана могут получить визу в упрощенном порядке, чтобы посетить Cербию.