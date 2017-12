Американский журнал Time назвал «человеком года» людей, рассказавших о домогательствах

Человеком года по версии журнала Time стали «те, кто нарушил молчание» — женщины и мужчины, рассказавшие о том, что были жертвами сексуальных домогательств. Среди них представители шоу-бизнеса, политики, мигранты и сотрудницы крупных компаний, известных всему миру.

В 2017 году на фоне сексуальных скандалов с участием актеров, кинопродюссеров и политиков, обвиненных в приставаниях и изнасилованиях бывшими сотрудниками, американский журнал Time выбрал не «человека года», а, скорее, «людей года».

Награду получила группа человек, каждый из которых так или иначе рассказал о пережитых домогательствах и призвал остальных не молчать и требовать наказания для насильников.

«Те, кто нарушил молчание», — говорит о них влиятельное издание.

Среди упомянутых в «человеке года» две актрисы, которые рассказали о домогательствах со стороны кинопродюссера Харви Вайнштейна.

Эшли Джадд стала жертвой домогательств со стороны Харви Вайнштейна в 1997 году.

Джадд утверждает, что поведение Вайнштейна не было секретом, об этом «говорили шепотом и предупреждали других», но только в октябре 2017 года ее слова, вместе с признаниями десятка других женщин, вызвали реакцию в обществе.

Роуз МакГоуэн также пострадала от домогательств Вайнштейна в 1997 году. Актриса пишет автобиографическую книгу, выпуск которой Вайнштейн пытался остановить и даже собирал компромат на МакГоуэн.

Попытки повлиять на журналистское расследование о домогательствах и запугивание актрис не помогли кинопродюссеру.

Делом Вайнштейна занимаются правоохранительные органы, а признания актрис, рассказавших о приставаниях и изнасилованиях, побудили множество других людей рассказать о подобном.

"Now the work really begins." Alyssa Milano and Tarana Burke on what’s next for the #MeToo movement https://t.co/Xr3ofheHbF — TIME (@TIME) December 6, 2017

Актриса Алисса Милано была среди тех, кто поддержал жертв Вайнштейна. Она рассказала о своей истории под хэштегом #metoo, придуманном активисткой Тараной Берк около десяти лет назад.

Милано рассказывает, что расплакалась, когда ее твит уже на следующий день поддержали десятки тысяч человек.

«Если вас подвергали сексуальным домогательствам или нападениям, напишите “меня тоже” в ответ на этот твит», — написала она. На следующий день было опубликовано более 30 000 сообщений с хэштегом #MeToo, а через неделю он охватил 85 стран.

Хэштег даже породил десятки подобных, среди которых даже был «я тоже» — так люди признавали, что домогались до других людей и просили прощения за свои действия.

Журналистка Сандра Мюллер, придумавшая французский аналог #metoo, также стала «человеком года».

Активистка Тарана Берк, чья организация помогает жертвам сексуального насилия, призвала обратить внимание не только на селебрити, но и на людей разных классов, рас и полов, которые также являются объектом приставания и дискриминации. С ее подачи в Калифорнии прошел марш против сексуального насилия, в котором участвовали совершенно разные люди, в том числе сборщица клубники Изабель Паскуаль, также признанная «человеком года».

Мексиканке Изабель Паскуаль в случае огласки насильник угрожал прийти домой, за ее детьми. Паскуаль — ее ненастоящее имя, она попросила изменить его в интервью.

Мигранты оказались частыми жертвами домогательств — как правило, они не жаловались руководству или властям, потому что боялись потерять работу и быть высланными из страны.

В Time упомянуты сотрудницы отелей Хуана Мелара и Сандра Пеккеда. Мелара работала экономкой и к ней приставали или самоудовлетворяли себя в ее присутствии постояльцы, а Пеккеда стала жертвой преследования своего руководителя.

Некоторые жалобы о сексуальных домогательствах подавались коллективно, или же вслед за первой, кто осмелился рассказать о произошедшем, рассказывали о домогательствах и другие.

Так, после иска сотрудницы знаменитого нью-йоркского отеля Plaza Кристалл Вашингтон, которая стала жертвой приставаний своего коллеги, по той же причине в суд подали еще шесть сотрудниц отеля.

Пост инженера Сьюзен Фаулер о дискриминации, притеснениях и сексизме в компании Uber, опубликованный в личном блоге в феврале 2017 года, привел к уходу в отставку гендиректора компании Трэвиса Каланика и еще 20 других сотрудников. Поддержали Фаулер и пожаловались на сексизм и приставания в Uber еще 215 женщин.

Лоббист Адама Ива, став жертвой приставаний, создала письмо о домогательствах в правительстве Калифорнии, которое подписали 147 женщин.

Коллективную жалобу написали и преподаватели Рочестерского университета Селеста Кидд и Джессика Кэнтон — их иск привел к отставке исполнительного директора онлайн-платформы SoFi Майкла Кэгни в сентябре 2017 года.

Megyn Kelly's message to women facing sexual harassment: "You are not alone" https://t.co/SmkuJ2pXDB — TIME (@TIME) December 6, 2017

Журналистка Мегин Келли пожаловалась руководителям Fox News на отношение к женщинам со стороны звезды телеканала Билла О’Райли. На телеведущего также пожаловалась Венди Уолш и другие сотрудницы СМИ.

Сначала телеканал не обратил на это внимание, но после О’Райли был уволен. Кроме того, стало известно, что ведущий и телеканал потратили более 45 миллионов долларов на урегулирование конфликта с женщинам, которые жаловались на приставания.

Предприниматель Линдси Мэйер пожаловалась на преследование со стороны бизнесмена Джастина Кальдбека — на него также пожаловались шесть его сотрудниц, после чего он извинился и ушел из своей фирмы.

Линдси Рейнольдс рассказала о домогательствах знаменитого повара Джона Беша, а вслед за ней еще более 20 сотрудников Besh Restaurant Group. Джон Беш извинился за «неприемлемое поведение» и «моральные недостатки» и уволился из собственной компании.

Аманда Шмитт рассказала о приставаниях издателя Артфорум Кнайта Ландесмана, после чего и он ушел со своего поста.

Благодаря британской журналистке Джейн Меррик свой пост покинул и извинился за приставания министр обороны Великобритании Майкл Феллон.

Певица Тейлор Свифт в 2017 году выиграла суд против ди-джея Дэвида Мюллера. Он, фотографируясь с ней, схватил ее за зад и она подала иск на сумму в один доллар.

Мюллера уволили с работы, а его адвокат пытался вызвать вину у певицы и утверждал, что на совместном фото она не выглядела, как жертва домогательств.

«Я не позволю вам или вашему клиенту заставлять меня чувствовать, что это моя вина», — сказала она адвокату.

Жертвами приставаний были даже политики — сенатор штата Орегон Сара Гелзер пожаловалась на домогательства со стороны своего коллеги Джеффа Круза. Он своей вины не признает.

Не признал домогательств и режиссер Джеймс Тобэк. Актриса Сэльма Блэр рассказала, что 1999 году он приставал к ней и запер ее в комнате, где самоудовлетворил себя. Похожими историями о Тобэке делились и другие женщины, всех их режиссер называет лгуньями и награждает нецензурными терминами.

«Я искренне думала почти 20 лет, что он меня убьет», — говорит Блэр. По ее словам, в день нападения он угрожал, что убьет ее и бросит тело в реку Гудзон.

Две женщины, включенные в «человека года», предпочли остаться анонимными. Одна из них — мать двоих детей, работающая в техасской больнице, другая — сотрудница офиса. Обе пострадали от домогательств, но первая боится и не может себе позволить потерять работу, а вторая предпочла уволиться.

«Человеком года» были признаны не только женщины, но и двое мужчин.

Актер Блейз Годбе Липман обвинил в домогательствах своего бывшего агента Тайлера Грашама. По словам Липмана, Грашам напал на него, когда ему было 18 лет. Делом Липмана заинтересовалась полиция.

Актер Терри Крюс также пожаловался на приставания своего агента. Крюс утверждает, что на одном из мероприятий, на которое он пришел с супругой, к нему приставал его агент Адам Венит.

«Мне говорили, что я должен был просто избить его, — говорит Крюс — Я не понимаю, почему они не спрашивают у него, почему он это сделал. Почему спрашивают у пострадавшего?»

В 2016 году «человеком года» Time был признан президент США Дональд Трамп, которого во время предвыборной кампании обвиняли в домогательствах и критиковали за сексизм.

Так как он хвалился, что может схватить женщину «за киску», после его инаугурации, в марте 2017 года, в крупных городах США прошел женский марш, участницы которого надели розовые шапки с кошачьими ушками. Женщины, в числе которых было множество звезд шоу-бизнеса, критиковали позицию Дональда Трампа и говорили, что он — не их президент.

В 2017 году в списке претендентов на «человека года» Дональд Трамп занял второе место.