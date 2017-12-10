Ошская область: Пострадавших в мае от землетрясения чон-алайцев обеспечили временными домами

Жителям Чон-Алайского района Ошской области, которые пострадали от сильного землетрясения в мае 2017 года, привезли 25 мобильных домов. В мобильных жилищах чон-алайцы будут жить, пока не достроят разрушенные катаклизмом жилища.

Министерство чрезвычайных ситуаций сообщило, что жителям Чон-Алая привезли 25 мобильных домов.

Временные жилища переданы жителям села Шибе сельского округа Жекенди в Чон-Алайском районе. Вместе с новыми домами у людей, оставшихся без домов после сильного землетрясения в мае, есть 74 временных жилища.

По информации спасателей, 19 домов имеют одну комнату, 54 – двухкомнатные и один – трехкомнатный.

Таким образом, власти решили обеспечить жильем местное население, пока не достроят разрушенные дома.

МЧС уже доставило пострадавшим 4281 тонну цемента и 374 тысячи штук кирпича для строительства новых домов.

Также на спецсчет, открытый для сбора денежной помощи, поступило 26 миллионов 230 тысяч 176 сомов, 24 миллиона из которых роздано пострадавшим.

В начале мая 2017 года в северной части Таджикистана вблизи границы с Кыргызстаном произошло землетрясение магнитудой 5,9. Второй толчок последовал в той же местности – 5,8 балла.

Землетрясения привели к разрушению домов и социальных объектов в Чон-Алайском районе. В аварийное состояние из-за землетрясений пришли более 500 домов, без крова остались более трех тысяч человек.

Государственная страховая служба уже выплатила некоторым пострадавшим более 4 млн сомов. Однако у большей части людей дома не были застрахованы.

Остальные 26 млн сомов перечислены пострадавшим от оползней в Узгенском районе.

Весной этого года от оползней погибли 30 человек.

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