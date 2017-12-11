Бишкек: Горкенеш сформировал коалицию большинства без «Республики — Ата-Журт»

Бишкекский горкенеш сформировал коалицию большинства из четырех фракций. «Республика — Ата-Журт» осталась в оппозиции.

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В новую коалицию большинства Бишкекского горкенеша вошли СДПК, «Кыргызстан», «Онугуу — Прогресс» и «Мекеним Кыргызстан». «Республика — Ата-Журт» заявила, что останется в оппозиции.

Возглавил коалицию большинства Алмаз Кененбаев от СДПК. Кененбаев был спикером горкенеша и в прошлом созыве.

Зампред спикера Влентина Лесниченко от СДПК уйдет с этого поста, потому что по регламенту спикер и его заместитель не могут быть из одной фракции.

Коалиция большинства Бишкекского горкенеша распалась 28 ноября из-за выхода депутатов Социал-демократической фракции (СДПК).

30 ноября со своей должности ушел председатель горкенеша Канат Музуралиев, который представлял партию «Республика — Ата-Журт». Его отставку предложила СДПК.

Лидер социал-демократов в горкенеше Алмаз Кененбаев заявил, что причины такого решения связаны «с реализацией планов в работе коалиции большинства».

Коалиция большинства Бишкекского горкенеша состояла из трех фракций — СДПК, «Республики — Ата-Журт» и «Кыргызстана».

В оппозиции были «Онугуу-Прогресс» и «Мекеним Кыргызстан.

Выборы в Бишкекский горкенеш прошли в середине декабря 2016 года. В конце 2016 года была сформирована коалиция.

В полномочия депутатов горкенеша входит утверждение бюджета города, выборы или отставка мэра.

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