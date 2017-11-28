СДПК вышла из коалиции большинства Бишкекского горкенеша

Коалиция большинства Бишкекского горкенеша развалилась из-за выхода депутатов Социал-демократической фракции (СДПК).

Лидер социал-демократов в Бишкекском горкенеше Алмаз Кененбаев заявил, что причины такого решения связаны «с реализацией планов в работе коалиции большинства».

С выходом СДПК коалиция большинства развалилась. По словам Кенебаева, пока неизвестно, какие фракции сформируют новую коалицию.

«Преждевременно пока говорить. Все достойны войти в коалицию, кроме официальной оппозиции, а это “Мекеним Кыргызстан”», — сказал он.

Коалиция большинства Бишкекского горкенеша состояла из трех фракций — СДПК, «Республики — Ата-Журт» и «Кыргызстана».

В оппозиции были «Онугуу-Прогресс» и «Мекеним Кыргызстан.

Выборы в Бишкекский горкенеш прошли в середине декабря 2016 года. В конце 2016 года была сформирована коалиция.

В полномочия депутатов горкенеша входит утверждение бюджета города, выборы или отставка мэра.