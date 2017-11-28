Первый зарубежный визит Жээнбекова будет в Россию

Сооронбай Жээнбеков совершит свой первый зарубежный визит в качестве президента в Россию для «углубления и укрепления» сотрудничества.

Завотделом внешней политики аппарата президента Айзада Субакожоева заявила на брифинге, что Жээнбеков поедет в Россию 29 ноября. Президент встретится там со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам Субакожоевой, визит пройдет по приглашению российской стороны.

«Это означает, что наш внешнеполитический курс, нацеленный на развитие союзничества и стратегического партнерства с Россией, впредь будет углубляться и укрепляться», — сказала Субакожоева.

Она сказала, что главы двух государств обсудят вопросы «двустороннего сотрудничества».

Кроме того, Жээнбеков встретится с премьер-министром России Дмитрием Медведевым по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

После этого, 30 ноября, Жээнбеков посетит Беларусь для участия в юбилейной сессии Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Стороны обсудят вопросы поддержания стабильности и безопасности в регионе, борьбу с терроризмом, религиозным экстремизмом и другие актуальные проблемы международного характера», — сказала Субакожоева.

Именно Путин первым поздравил Жээнбекова с победой на выборах президента, а свои первые два интервью новоизбранный глава Кыргызстана дал российским СМИ — «РИА Новости» и ТАСС.

Жээнбеков, как и его предшественник Алмазбек Атамбаев, в своих интервью и выступлениях называет Россию «основным стратегическим партнером».

Новый президент также сказал, что русский язык в Кыргызстане сохранит статус официального, потому что это «язык дружбы и один из языков ООН».

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Иллюстративное фото, источник — пресс-служба правительства.