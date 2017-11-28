Парламент обсудит запрет на рекламу алкоголя в интернете

Законопроект о запрете рекламы алкоголя в интернете впервые будет рассмотрен на парламентской сессии 30 ноября. Автор идеи — министр экономики Артем Новиков.

Министерство экономики предлагает запретить рекламу алкоголя в интернете «в целях защиты несовершеннолетних». Обсуждение этого законопроекта пройдет в парламенте 30 ноября.

«[…] запрет рекламы алкогольных напитков в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», так как в настоящее время в интернете участились случаи распространения рекламы спиртных (алкогольных) напитков», — пишет Новиков в справке-обосновании к законопроекту.

Согласно проведенному анализу, министерство экономики ожидает снижение рекламы алкоголя в интернете до нуля, а государство сможет «увеличить возможности по формированию здорового поколения».

В свою очередь министерство признает, что из-за запрета могут пострадать средства массовой информации, которые предоставляют свои рекламные площадки для производителей алкоголя — по оценке ведомства, сокращение бюджетов изданий может составить до 15 процентов.

«[…] от запрета могут пострадать и СМИ, которые могут испытать сложности в связи с сокращением рекламных бюджетов, ранее формировавшихся при участии производителей алкогольной индустрии», — сказано в анализе.

Как видит проблемы министерство экономики:

Если законопроект будет принят, то правительство введет систему мониторинга рекламы, которая появляется в интернете.

«Система наблюдения, сбора, анализа и обработки рекламных материалов, размещаемых в общественных местах, в печатных изданиях, на радио и телевидении», — говорится в предлагаемом к законопроекту анализу.

«Так и будут употреблять»

Начальник маркетингового отдела компании «КыргызАлкоТрейд» Курбан Ширинов в интервью журналисту Kloop.kg заявил, что предлагаемый закон «неправильный», и он приведет к увеличению подделок на рынке.

«Люди должны знать продукт в лицо, чтобы отличить от подделки. Надо поставить возрастные ограничения, но полностью закрывать невозможно. Так много контрафакта будет в нашей стране. Как люди употребляли, так и будут употреблять. Если запретят рекламу в интернете, все будет внутри торговых точек», — заявил Ширинов.

По его словам, алкогольным компаниям реклама в интернете обходится минимум в 100 тысяч сомов в месяц.

Главный редактор интернет-издания Kaktus.Media Дина Маслова сказала журналисту Kloop.kg, что в случае принятия закона издание найдет другие способы рекламы.

«Если закон будет принят, мы, естественно, будем его исполнять. Найдем другого рекламодателя. Думаю, алкогольные производители найдут другой легитимный способ себя прорекламировать», — заявила Маслова.

Обсуждение запрета на рекламу алкоголя в интернете идет с начала 2017 года. Сама идея запрета идет в контексте мер правительства против алкогольной продукции — премьер-министр Сапар Исаков неделю назад подписал постановление, согласно которому повысился акцизный налог на алкоголь.

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