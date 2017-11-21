Цены на алкоголь вырастут — правительство повысило акцизный налог

Премьер-министр Сапар Исаков подписал постановление о повышении акцизного налога на алкогольную продукцию. Повышение касается ввезенного и произведенного в Кыргызстане алкоголя.

Исаков подписал постановление с новыми акцизными тарифами 17 ноября, оно вступит в силу через 15 дней со дня опубликования.

К примеру, акцизный налог на крепленые напитки и бальзамы вырос с 6 до 70 сомов за литр. Налог на вино поднялся с 9 до 12 сомов.

Также выросли акцизные налоги на пиво с 14 до 17 сомов. Налог на слабоалкогольные напитки поднялся с 30 до 70 сомов.

Акцизы на коньячную продукцию повышены с 42 до 52 сомов, а на шампанское с 34 до 45 сомов.

Налог повысят и на ввозимый, и на произведенный в стране алкоголь.

Правительство устанавливает акцизный налог, как надбавку к окончательной цене товара. Этот налог не связан с затратами на производство продукции, поэтому его оплачивает потребитель.

Помимо алкогольной продукции, в Кыргызстане в категорию подакцизных товаров входят табачные изделия и нефтепродукты.