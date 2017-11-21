Толкунбек Абдыгулов занял должность вице-премьер-министра вместо Дуйшенбека Зилалиева

Правительство утвердило Толкунбека Абдыгулова на должность вице-премьер-министра, до него эту должность занимал уволенный Дуйшенбек Зилалиев. На пост первого вице-премьер министра, который сейчас занимает Абдыгулов, претендует депутат от фракции «Бир Бол» Аскарбек Шадиев.

Парламентский комитет по Конституционному законодательству одобрил 21 ноября Толкунбека Абдыгулова на должность вице-премьер-министра. Абдыгулов займет эту должность вместо уволенного Дуйшенбека Зилалиева. До этого Абдыгулов занимал более высокий пост первого вице-премьер-министра.

Премьер-министр Сапар Исаков заявил на заседании комитета, что Абдыгулов будет курировать вопросы экономики.

На должность первого вице-премьер-министра взамен Абдыгулова претендует депутат от фракции «Бир Бол» Аскарбек Шадиев.

«Кандидатура на пост первого вице-премьера пока еще не утверждена. Идут консультации», — сказал журналистам Сапар Исаков.

Толкунбек Абдыгулов вступил в должность первого вице-премьер-министра 10 октября после гибели в автокатастрофе Темира Джумакадырова. Также Абдыгулов вместо Джумакадырова возглавил Республиканский штаб по подготовке и проведению президентских выборов.

Зилалиева уволили с должности вице-премьер-министра 17 ноября после трех месяцев работы в правительстве. Власти объяснили уход Зилалиева «переходом на другую работу». Пока неизвестно, какую должность займет Зилалиев.

За время работы вице-премьер-министром Зилалиев успел заключить контракт с убыточной чешской компанией Liglass Trading, который позже был расторгнут Кыргызстаном в одностороннем порядке.

Также Зилалиева сняли с должности руководителя Республиканского штаба по проведению и подготовке выборов «за выражение личного предпочтения» провластному кандидату Сооронбаю Жээнбекову во время предвыборной агитации.

Кроме этого, Зилалиев поддержал принятие поправок в Водный кодекс, которые позволяют горнорудной компании «Кумтор» вести разработку на ледниках Давыдова и Лысый возле карьера компании.

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