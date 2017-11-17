Увольнение Зилалиева. За что критиковали ушедшего вице-премьера?

Вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев был уволен со своей должности по инициативе премьер-министра. На своём посту Зилалиев проработал всего три месяца, но за это время он запомнился своими противоречивыми заявлениями.
Президент Алмазбек Атамбаев подписал указ об увольнении Зилалиева 17 ноября — это произошло по инициативе премьер-министра Сапара Исакова в связи с «переходом Зилалиева на другую работу». Однако сам уже бывший вице-премьер-министр не знает, куда его собираются перевести. В интервью изданию «Акчабар» он заявил, что увольнение было для него ожидаемым.
«Мы разговаривали на эту тему с премьером. Но, честно признаюсь, что не в курсе, куда меня назначат. Речи о конкретной должности пока не было. Вы же знаете: куда меня направят, туда и пойду работать», — заявил он.
Зилалиев проработал на своей должности неполных три месяца, и за это время его неоднократно критиковали. Редакция Kloop.kg изучила претензии к работе вице-премьер-министра со стороны общественности.
Уход от ответственности за несостоявшуюся сделку
В правительство Сапара Исакова чиновник пришел 26 августа, когда президент утвердил одобренный парламентом кабинет министров. До назначения на должность Дуйшенбек Зилалиев возглавлял Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования, который был ответственным за тендер на строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС и нескольких малых станций.
Обязательства по тендеру Зилалиев сохранил на своих плечах даже после перехода на пост вице-премьер-министра. Он был одним из ключевых чиновников, который заключил 10 июля контракт с чешской компанией Liglass Trading.
Когда стало известно, что Liglass Trading выиграла тендер на строительство крупнейшей ГЭС в Кыргызстане, чешские и кыргызские СМИ подвергли сомнению способность компании заняться таким проектом.
Среди самых подозрительных фактов о компании чешская пресса называла то, что Liglass Trading официально зарегистрирована в заброшенном бараке, никогда не занималась гидроэнергетикой, не имеет на своём счету необходимых средств, а в 2014 году и вовсе была убыточной.
Зилалиев пообещал перед парламентом, что возьмет на себя ответственность, если сделка с Liglass Trading будет сорвана.
В итоге сделка сорвалась, и 10 октября правительство в одностороннем порядке расторгло соглашение с компанией из-за «неисполнения чешской стороной обязательств». Представители Liglass Trading должны были до конца сентября погасить долг Кыргызстана в размере $37 млн перед российской компании «РусГидро», которая ранее занималась строительством гидроэлектростанций.
После расторжения контракта глава чешской компании Михаил Смелик заявил, что собирается подать в суд из-за того, что Кыргызстан не вернул им гарантийный взнос в размере более $1 млн.
В ответ Зилалиев заявил, что правительство не будет возвращать Liglass Trading гарантийный взнос. А вице-премьер тогда не понес обещанной ответственности, которую взял на себя перед парламентом.
Призыв голосовать за Жээнбекова
В период президентских выборов Зилалиев был назначен главой Республиканского штаба по подготовке к выборам. Он же пообещал «жестко реагировать» на любые проявления административного ресурса во время одного из своих выступлений.
«Мы уделяем особое внимание проблеме применения админресурса, чтобы в будущем никто не мог упрекнуть власти в том, что выборы прошли нечестно, поскольку в истории Кыргызстана это будет, по сути, первый опыт мирной передачи власти новому президенту», — заявлял Зилалиев.
Однако через четыре дня после этих слов вице-премьер-министра засняли на видео, на котором он призывал голосовать за провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова.
«Я прошу вас поддержать нас, нашего кандидата. Политику президента продолжит Сооронбай Шарипович. Я сам проголосую за него. […] Вы получаете зарплату от государства, из бюджета. Я вас прошу не плевать в тот колодец, из которого вы пьете», — сказал Зилалиев.
После этого Сапар Исаков объявил ему строгий выговор и снял с поста руководителя Республиканского штаба по подготовке к выборам. Однако Зилалиев сохранил должность вице-премьер-министра, а штаб возглавил другой вице-премьер — Темир Джумакадыров, который позже скончался в ДТП во время командировки.
Заявление по ледникам и возмущение активистов
Парламент 16 ноября окончательно принял поправки в Водный кодекс — изменения позволяют вести разработку на ледниках Давыдова и Лысый, которые находятся вблизи золоторудного месторождения Кумтор.
Во время обсуждений Зилалиев выступал за принятие поправок для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу компании «Кумтор» из «экономических соображений» страны. Он заявил, что ледники Давыдова и Лысый «уже утеряны».
«Ледники сползают, они угрожают, что работы на руднике встанут, поэтому идет разгрузка ледника. Мы не защищаем только золото, мы все за народное добро. Ценность ледника — это источник воды. Ледники не уходят, вода остается, водный баланс сохраняется», — сказал он.
Слова Зилалиева вызвал негодование со стороны гражданских активистов, экологов и некоторых депутатов — активисты стали выходить на акции протеста возле здания парламента и начали критиковать правительство и самого вице-премьера.
«Я считаю, что нужно ставить на первое место возможность нашего существования, как государства, а не как пустыни, откуда все сбегут. Нужно ставить на первое место экологические вопросы. Сегодня я увидела, что у нас есть лоббистские группы, которые лоббируют интересы “Кумтора”. Давайте лоббировать интересы граждан страны», — сказала правозащитница Калича Умуралиева.
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