Выступая перед зрителями в ангаре компании, основатель и исполнительный директор компании Tesla Motors Илон Маск представил новый грузовик-тягач Telsa Semi Truck и новый электрокар Tesla Roadster.

Электрогрузовик Маска способен проехать на одной зарядке около 800 км. После получасовой дозарядки он сможет преодолеть еще 650 км. Как говорит сам Маск, грузовик Tesla своей конструкцией похож на пулю.

Без груза Telsa Semi Truck разгоняется до скорости 96 км/ч за 5 секунд. С грузом в 36 тонн он может разогнаться до такой скорости не больше чем за 20 секунд.