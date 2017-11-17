Tesla Motors презентовала в Калифорнии первый прототип своего электрогрузовика Tesla Semi Truck, который станет экологичной альтернативой традиционным дизельным машинам. Показали и новую Tesla Roadster, которая разгонятся до 100 км/ч менее чем за две секунды.
Выступая перед зрителями в ангаре компании, основатель и исполнительный директор компании Tesla Motors Илон Маск представил новый грузовик-тягач Telsa Semi Truck и новый электрокар Tesla Roadster.
Электрогрузовик Маска способен проехать на одной зарядке около 800 км. После получасовой дозарядки он сможет преодолеть еще 650 км. Как говорит сам Маск, грузовик Tesla своей конструкцией похож на пулю.
Без груза Telsa Semi Truck разгоняется до скорости 96 км/ч за 5 секунд. С грузом в 36 тонн он может разогнаться до такой скорости не больше чем за 20 секунд.
На грузовике Telsa Semi Truck водительское кресло находится в центральной части кабины. Слева и справа от водителя расположены два сенсорных монитора, на которых показана скорость, заряд батареи и прочие параметры.
Грузовик оснащен автопилотом, который позволит перестраиваться, держаться в полосе и съехать с автострады без участия водителя.
По словам Маска, его грузовик сможет обходиться без ремонта не менее миллиона километров.
Стоимость Tesla Semi Truck пока неизвестна. Выпуск таких электрогрузовиков начнется в 2019 году.
После презентации грузовика, Илон Маск показал миру новую версию Tesla Roadster с откидывающимся прозрачным верхом. Новая модель электрокара полноприводная и разгоняется до 100 км за 1,9 секунды.
Максимальная скорость — более 400 км в час. На одной зарядке электрокар способен проехать до 1000 км. Продажи Roadster начнутся в 2020 году, автомобиль будет стоить 200 тысяч долларов.
Tesla Motors — первая в мире компания, которая массово производит электрокары. Tesla Model S, X и 3 имеют неполный автопилот.
В 2008 году компания выпустила первый в мире спортивный электрокар Tesla Roadster. Машина разгоняется до 100 км/ч за 4 секунды, а максимальная скорость составляет 400 км/ч.
Самый бюджетный автомобиль компании — Tesla Model 3, базовая модель которого стоит 78 тысяч долларов США.
В мае прошлого года в американском штате Флорида водитель Джошуа Браун попал в аварию на своем электрокаре Tesla Model S. Браун скончался на месте. «Тесла» Брауна столкнулась с прицепом грузовика — во время аварии электрокар находился в режиме автопилота.
Браун ехал по шоссе, в то время как грузовик совершал поворот налево. Ни сам Браун, ни автопилот не заметили белый прицеп, слившийся с фоном дневного неба. Как заявили в Tesla, автопилот спутал прицеп с дорожным знаком — машина запрограммирована не останавливаться перед ними.
Тогда в компании сняли с себя ответственность и заявили, что автопилот не полностью автономен. На данный момент машины Tesla, находящиеся в режиме самостоятельного движения, требуют нахождения рук водителя на руле. В случае, если водитель убирает руки, машина издает звуковое предупреждение и вскоре начинает торможение.
Соавтор: Марат Абдыкалыков